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Вы будете в шоке, когда узнаете историю популярных сладостей M&M's

Что означает название M&M (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

M&M's - популярные шоколадные конфеты, которые выпускает американская компания Mars с 1941 года. Сейчас эти сладости продаются более чем в 100 странах, но немногие знают историю их создания и расшифровки названия.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express.

Что означает название M&M's

M&M's является флагманским продуктом кондитерского подразделения Mars Wrigley Confectionery компании Mars, Incorporated, возникшей в Америке в 1941 году.

На создание этих конфет кондтеров вдохновила Гражданская война в Испании (1936-1939 годов). По замыслу конфеты имеют такую фактуру специально для того, чтобы солдаты могли носить их в теплых климатических условиях, и сладости не растаяли. Отсюда и появился знаменитый слоган "Танет во рту, а не в руке".

M&M производит компания Mars, Inc., и совершенно очевидно, что по крайней мере одна из M должна обозначать Марс.

А другая "M" на самом деле расшифровывается как Mуррі, то есть полное название M&Ms означает Марс и Mирри. Уильям Мурри - человек, который помог разработать культовые шоколадные конфеты вместе с Mars.

Интересные факты о M&M's

Форест Марс (сын основателя компании Марс) получил патент на процесс производства 3 марта 1941 года. Уильям Мурри получил 20-процентную долю в продукте. Договоренность позволяла ему производить конфеты из шоколада Hershey.

Первым крупным клиентом компании была армия США, поскольку солдаты могли есть эти конфеты даже в тропических лесах. Во время Второй мировой войны конфеты продавались исключительно военным.

Спрос на конфеты повлек за собой увеличение производства, и компания перенесла свою фабрику в больший квартал, а потом открыла еще одну фабрику. Сегодня около половины производства M&M's проходит на фабрике в Нью-Джерси, а половина - на фабрике в Теннесси.

Такими M&M's были в 1954 году (фото: Википедия)

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