Для лучшей стирки. Когда лучше применить капсулы и гель, а когда - порошок

Когда вы заходите в магазин, разнообразие брендов и формул стиральных средств может показаться потрясающим. Порошок или гель, капсулы или порошок... Что из них выбрать и для какого случая?
РБК-Украина (проект Styler) рассмотрела плюсы и минусы разных типов стиральных средств, чтобы помочь вам сделать выбор, который лучше всего соответствует вашим потребностям.
Когда стоит перед выбором между порошковым и гелевым средством, кажется, что разница только в том, в какой форме он выпущен. Но это не так! И вот почему:
Порошок может содержать соду, отбеливатели, пеногасители, ПАВ (поверхностно-активные вещества), фосфонаты и активный кислород. Он работает только в теплой воде, но эффективно борется с устаревшими пятнами.
Гели имеют более мягкий состав: меньше ПАВ, зато есть энзимы, полиакрилаты, поликарбоксилаты и ароматы. Главный плюс - их можно использовать даже в холодной воде.
Капсулы для стирки - это гель, но со всеми достоинствами, да еще и без некоторых минусов. Они более удобны в использовании, ведь нужно просто бросить капсулу в стиральную машинку, и все! Но стоит помнить, что их нельзя разделить на половинки, так что для маленьких загрузок они не очень подходят.
Все типы стиральных средств могут использоваться при любой температуре воды и в любых стиральных машинах, главное искать символ "HE" (высокая эффективность).
Порошок:
Жидкое средство:
Капсулы:
Если считать каждую копейку, то порошок, безусловно, выигрывает.
Но с каждым днем капсулы и гели становятся все доступнее, а порошок можно купить большими упаковками, что тоже экономит деньги.
Так что выбор между ними - вопрос ваших приоритетов.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Good Housekeeping, Cleanipedia.