Для лучшей стирки. Когда лучше применить капсулы и гель, а когда - порошок

Порошки и гели: из чего они сделаны?

Когда стоит перед выбором между порошковым и гелевым средством, кажется, что разница только в том, в какой форме он выпущен. Но это не так! И вот почему:

Порошок может содержать соду, отбеливатели, пеногасители, ПАВ (поверхностно-активные вещества), фосфонаты и активный кислород. Он работает только в теплой воде, но эффективно борется с устаревшими пятнами.

Гели имеют более мягкий состав: меньше ПАВ, зато есть энзимы, полиакрилаты, поликарбоксилаты и ароматы. Главный плюс - их можно использовать даже в холодной воде.

Капсулы для стирки - это гель, но со всеми достоинствами, да еще и без некоторых минусов. Они более удобны в использовании, ведь нужно просто бросить капсулу в стиральную машинку, и все! Но стоит помнить, что их нельзя разделить на половинки, так что для маленьких загрузок они не очень подходят.

Сравнение различных типов стиральных средств

Все типы стиральных средств могут использоваться при любой температуре воды и в любых стиральных машинах, главное искать символ "HE" (высокая эффективность).

Порошок:

Лучше всего подходит для пятен от грязи и травы.

Самый дешевый тип стирального средства на одну стирку.

Плохо растворяется в холодной воде.

Наполнители могут забивать септические системы.

Жидкое средство:

Лучше всего подходит для пятен от жира и масла.

Удобно для предварительной обработки пятен.

Лучшее для септических систем и жесткой воды.

Легко ошибиться с дозировкой.

Капсулы:

Предварительно дозированные и простые в использовании.

Самые дорогие в использовании на одну стирку.

Отлично растворяются при любой температуре.

Не подходят для предварительной обработки пятен.

Могут быть опасны для детей, домашних животных и взрослых.

Что подешевле: порошок или капсулы?

Если считать каждую копейку, то порошок, безусловно, выигрывает.

Но с каждым днем ​​капсулы и гели становятся все доступнее, а порошок можно купить большими упаковками, что тоже экономит деньги.

Так что выбор между ними - вопрос ваших приоритетов.