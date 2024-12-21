Вы этого точно не знали: что символизируют елочные игрушки

Украшение елки на Новый год - это одна из самых любимых традиций, которая объединяет людей по всему миру. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что каждая игрушка имеет свое символическое значение?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории елочных украшений, которая достигает многих веков и связана с верованиями, легендами и культурными традициями разных народов.

Звезда на верхушке: путеводная звезда и свет надежды

Звезда, которая традиционно украшает верхушку елки, символизирует Вифлеемскую звезду, которая привела волхвов к месту рождения Иисуса. В христианской традиции это символ надежды, веры и указателя, который помогает найти правильный путь.

Во многих семьях установка звезды - это отдельный ритуал, который завершает процесс украшения елки. Ее яркий свет напоминает о праздничном чуде и единстве семьи.

Также звезда символизирует стремление к высотам и духовному подъему. Даже в светской традиции звезда ассоциируется со счастьем и достижениями. Она стала неотъемлемым атрибутом праздничного декора, который объединяет поколения.

Шары: символ полноты жизни и гармонии

Елочные шары имеют очень глубокую символику, которая берет начало еще со времен средневековья. Раньше на елках вешали настоящие яблоки, которые символизировали плодородие, жизнь и гармонию.

Современные стеклянные шары появились в XIX веке в Германии и быстро стали популярными во всем мире. Их круглая форма олицетворяет совершенство и бесконечность. Красные шары символизируют любовь, золотые - благополучие, а синие - духовную гармонию.

Считается, что шары на елке притягивают удачу и защищают дом от невзгод. Их разнообразие форм и цветов позволяет выразить свою индивидуальность и сделать праздничный декор уникальным.

Украшать елку игрушками, когда знаешь их значение, углубляет впечатление от праздника (фото: Freepik.com)

Ангелы: хранители праздничной атмосферы

Фигурки ангелов на елке - это символ защиты, любви и духовности. Они напоминают о присутствии чего-то высшего, охраняющего дом и семью. Ангелы появились среди елочных украшений еще в XVII веке, когда их вырезали из бумаги или дерева.

Их изображение также напоминает о роли ангелов в христианской истории Рождества, ведь именно они возвестили пастухам о рождении Спасителя. В современном мире ангелы стали символом мира и надежды на лучшее будущее. Их часто дарят близким, желая гармонии и счастья.

Гирлянды: символ связи и света

Гирлянды, украшающие елку, символизируют связь между людьми и единство в семье. Свет лампочек олицетворяет надежду, радость и тепло, которые мы дарим друг другу в праздничные дни.

В древности для украшения использовали настоящие свечи, которые символизировали Божественный свет и защиту от темных сил. Современные электрические гирлянды стали не только безопаснее, но и более разнообразными по цвету и форме.

Их мерцание создает магическую атмосферу, которая радует как детей, так и взрослых. Также гирлянды символизируют связь поколений, ведь традиция их использования передается из года в год. Они наполняют дом энергией и создают незабываемую сказку.

Елочные игрушки - символическое напоминание о смысле праздника (фото: Freepik.com)

Другие украшения: творческая фантазия и символы надежды

Кроме традиционных звезд, шаров, ангелов и гирлянд, елку часто украшают другими символическими элементами. Например, фигурки животных символизируют защиту и благополучие, а колокольчики - радостные вести.

Сладости, подвешенные на елку, напоминают о щедрости и достатке, которые должны царить в доме. Деревянные и текстильные украшения добавляют тепла и аутентичности, сохраняя дух традиций.

У каждой семьи есть свои любимые украшения, которые передаются из поколения в поколение. Именно эти элементы делают каждую елку уникальной и особенной. Выбор украшений - это еще и способ выразить свои чувства, настроение и творческий потенциал.