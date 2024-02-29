Вы этого точно не знали. Что означает буква "i" в названиях техники Apple: история появления символа

История буквы "i" на технике Apple

Традиция предварительного использования буквы "i" в названиях продуктов у Apple началась не с iPhone, а задолго до него с таких устройств, как iMac, iBook, iPod и других. Согласно подсчетам поклонников, за последние три десятилетия компания Apple представила как минимум 23 продукта, чьи названия начинались с маленькой буквы "i".

Первый раз "i" появилась в 1998 году в названии iMac, который стал одним из наиболее популярных и успешных устройств в истории компании. В это непростое время для Apple, когда компания сталкивалась с финансовыми трудностями и была на грани банкротства, iMac стал своего рода спасательным кругом.

Поначалу Стив Джобс рассматривал название устройства как MacMan, так как оно отражало "дружелюбный" его вид. "Man" в данном случае означает человек, а "Mac" является частью бренда Macintosh, который уже был хорошо узнаваемым наименованием компьютеров Apple.

Однако один из сотрудников Apple, по имени Кен Сигалл, смело высказал свои возражения перед руководством. Он охарактеризовал предложенное имя MacMan как довольно среднее и "разочаровывающее", отметив, что оно вызвало "аллергию" у всей команды разработчиков.

Кроме того, оно могло ассоциироваться с названием плеера Walkman от конкурентов - компании Sony.

Сигалл предложил Стиву Джобсу наименование iMac, где "i" сокращено от "интернет". Он подчеркнул, что способность нового компьютера Apple подключаться к мировой сети была его главной особенностью, и он решил подчеркнуть это в названии. На тот момент, в 1998 году, возможность подключения к интернету была весьма инновационной.

В начале Джобс отметил, что он "ненавидит" название iMac, однако позднее изменил свою точку зрения и согласился присвоить компьютеру это имя. Во время презентации устройства 6 мая 1998 года он даже заявил, что "iMac представляет собой сочетание радости интернета и простоты Macintosh".

С тех пор компания помещает "i" в названия многих своих продуктов - как "железных" (iPod, iPad, iPhone), так и программных: iOS, iCall, iTunes, iBooks.

Первый свой телефон при этом в Apple поначалу планировали назвать Mobi, TriPod, TelePod и даже iPad, но в конце концов пришли к простому и запоминающемуся iPhone. В нем "i" несла тот же смысл, что и в первом iMac, потому что возможность заходить в Сеть с мобильника в 2007 году представлялась Apple как революционная.