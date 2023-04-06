Вы что о**ели? В центре Киева мужчина угрожал парковщикам удостоверением Генпрокуратуры
В Киеве на Подоле мужчина нарушил ПДД, припарковавшись на остановке общественного транспорта. А когда вернулся, начал угрожать парковщикам и махать удостоверением Генпрокуратуры.
Видео с инцидентом появилось в Telegram-каналах.
Что произошло на самом деле
На кадрах видно, что водитель вернулся с покупками и обнаружил, что его "Опель" исчез. В это время коммунальщики как раз эвакуировали автомобиль другого нарушителя.
Водитель "Опеля" спросил, где его авто, а когда получил ответ - искать на штрафплощадке, начал показывать удостоверение, в котором указано, что он сотрудник Офиса Генерального прокурора.
И хотя коммунальщик объяснял, что закон для всех один, а автомобиль "прокурора" был припаркован с нарушением ПДД - на остановке общественного транспорта, водитель-нарушитель не успокаивался.
"Я не понял, вы что, вообще ох**ели, что ли?!" - восклицал разгневанный автовладелец, представившийся Закриничным Николаем Николаевичем.
Неадекват требовал у инспектора его номера телефона, чтобы разобраться с ним лично.
В итоге возмущенный Николай Закриничный сфотографировал инспектора и ушел куда-то вместе с фруктами, которые он все это время держал в руках.
Смотрите ниже полное видео с места происшествия:
Кем оказался Николай Закриничный
На старой версии сайта Генеральной прокуратуры Украины действительно можно найти информацию о Николае Закриничном.
Он указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".
Скриншот: old.gp.gov.ua
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