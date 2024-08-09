Вы все делаете неправильно! Какую одежду нельзя складывать, а какую - вешать

Какую одежду нельзя складывать

Костюмы (пиджак + юбка/штаны). Этот предмет гардероба требует крепких вешалок, повторяющих линию плеча. Желательно использовать вешалки с перекладиной для юбки (брюк) или хранить комплект по отдельности.

Рубашки. Подходят облегченные деревянные или металлические плечики. Лучше приобрести многоуровневые вешалки, чтобы рубашки не помялись.

Платья, туники, сарафаны. Для деликатных тканей используйте мягкие вешалки, обтянутые сатином или флоком. Вечерние наряды храните в специальных "дышащих" чехлах. Для изделий с лямками используйте вешалки с зажимами.

Тонкие блузки. Используйте мягкие плечики с закругленным анатомическим краем, подходящие по размеру. Застегивайте верхнюю пуговицу, чтобы избежать деформации воротника.

Юбки, классические брюки. Возможные варианты хранения:

На обычной вешалке, сложив вдвое.

На перекладине с зажимами или крючками.

На штанных вешалках.

Юбки лучше подвешивать, зажав пояс, штаны - за низ сложенных пополам штанин. Клипсы должны быть с прорезиненными вставками, чтобы не оставляли следы на ткани.

Костюмы и рубашки нужно хранить на вешалках (фото: Freepik.com)

Какие вещи лучше складывать

Вешалки могут сберечь вещь или испортить ее. Определимся с одеждой, которую лучше хранить сложенной.

Футболки, футболки. Легкий трикотаж вытягивается на весу. Складывать можно разными способами: как в магазине, чтобы складки не попадали на переднюю часть, или свернуть рулончиком или методом Конмари, и сложить в ящик комода.

Мягкие фланелевые рубашки. Фланель почти не мнется, поэтому их можно хранить вместе с футболками.

Джинсы, леггинсы. Складывают по швам, затем сворачивают вчетверо. Можно хранить в стопках или свернуть валиком.

Джинсовые юбки. Можно хранить как штаны из денима, но для моделей из стрейч-ткани лучше использовать вешалку.

Тонкие свитера, водолазки. Легкие шерстяные и трикотажные вещи лучше хранить сложенными во избежание деформации волокна.

Сложные вечерние платья. Платья с украшениями лучше упаковывать в коробки или хранить на вешалке в специальном чехле.

А вот футболки лучше сложить (фото: Freepik.com)

Универсальный трикотаж

Многие трикотажные вещи можно хранить как на весу, так и на полках.

Толстые фактурные свитера. Можно повесить на плечики, подобранные по размеру и крепкие.

Толстовки и свитшоты. Плотные кофты не растянутся на плечиках и не помнутся на полке.

Платье-свитер. Модели с крупной вязкой можно хранить на весу или сложенными.

Трикотажная туника. Можно хранить вместе со свитерами на полке или повесить в шкафу.