Вы проснулись с незнакомцем, хоть 10 лет вместе. Что делать, когда партнер изменился и стал чужим?

Люди действительно меняются (и это не всегда плохо)

Вы просыпаетесь однажды утром и ловите себя на мысли: "Кто этот человек рядом со мной?" и с ужасом понимаете, что вы об этом человеке почти ничего не знаете.

Согласно исследованиям психологов, личность человека меняется каждые 7-10 лет.

Это касается взглядов, привычек, даже языка тела.

Особенно ярко изменение видно после кризисов - 30, 40, 50 лет, болезней, потерь, выгорания.

Часто люди считают, что изменился партнер, хотя на самом деле - это они переосмыслили себя и свои потребности.

"Привычки изменились. Взгляды - другие. Разговоров становится меньше, понимания - еще меньше. И возникает тревожный вопрос: не живу ли я с чужим человеком? А может, дело в том, что мы все меняемся? И он, и она, и вы сами - уже не те, кем были 5, 10 или 15 лет назад", - говорит эксперт.

Он добавил, что жизнь идет, опыт накапливается, приоритеты сдвигаются. И опасность не в самом изменении, а в том, что мы перестаем замечать эти трансформации друг в друге. Как будто жили вместе, но - в параллельных мирах.

Основные признаки кардинальных изменений и отдаления

Нет искренних разговоров

Обиды замалчиваются

Общий быт держит, но нет тепла

Нет интереса к внутреннему миру партнера

Что же делать, если все изменилось?

Во-первых, не бегать с криками "все пропало", поскольку изменения - это не всегда плохо и ведет к разводу.

"Начать с простого, но честного: хочу ли я знать этого человека заново? Готов(-а) задавать вопросы, слушать без осуждения, интересоваться его (ее) новым "Я"? Готов(-а) поделиться тем, что изменилось во мне самом?" - советует коуч.

Вместо "Ты уже не такой" - сказать: "Я хочу лучше понять тебя сейчас"

Вместо "Между нами все изменилось" - "Давай попробуем познакомиться заново"

Честно скажите, что чувствует отдаление, но не обвиняйте в этом друг друга

Запишите, что вас беспокоит - это позволит увидеть ситуацию объективно и обсудить "острые темы"

Если самостоятельно решить проблему не удается - предложите партнеру парную терапию, коучинг или обратитесь к специалисту самостоятельно.

"Возможно, у вас дома не чужой. Просто давно не было настоящего разговора. А может... и в самом деле чужой. И тогда стоит честно спросить себя: хочу ли я строить что-то новое - с этим человеком? Или, если все изменилось настолько кардинально, что вам вдвоем - плохо, стоит попробовать что-то другое?" - резюмирует Виталий Курсик.