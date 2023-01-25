Вы не поверите, какие вещи на самом деле возбуждают женщин в мужчинах

Забота о детях

Это может показаться невероятным, но это действительно возбуждает женщин. Независимо от того, ваши это дети или чужие. Подсознательно возникает мысль: он будет хорошим отцом, я хочу его, могу довериться ему.

Тренд на бороду

Не будем скрывать, женщин привлекают дикие охотники, завоеватели. Здесь важно, чтобы мужчины не переборщили и женщине не казалось, что она вдруг попала в постель со старцем Гендальфом.

А вот аккуратная легкая небритость будет оптимальным вариантом. Хотя, практичнее все-таки чисто выбритое лицо.

Сила и надежность

Такие мужчины привлекают женщин, но следует не перегнуть палку с величиной мышц. Достаточно будет, если вы сможете поднять вашу даму и, покрутив, занести в кроватку или принести тяжелые пакеты с продуктами (даже если там только килограмм мандаринок).

Помощь по дому

Когда мужчина помогает любимой по дому, он дает понять женщине, что ценит ее. А когда она чувствует, что это искренне, то ее стремление позаботиться о вас (в спальне в том числе) тоже существенно растет.