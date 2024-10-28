Вы плачете во время просмотра фильмов? У ученых для вас не очень утешительные новости

По словам исследователей, слезы во время фильма - это проявление невротического поведения. И новое исследование показало, что такое качество личности увеличивает шансы преждевременной смерти на 10 процентов.

Нейротизм связан с негативными эмоциями, такими как страх, уныние и раздражительность, состоит из различных компонентов, таких как одиночество, тревога и раздражение, разрушающие разум и тело.

Ученые определили одиночество как сильнейший предсказатель преждевременной смерти, поскольку это может приводить к умышленному самоповреждению, заболеваниям дыхательной и пищеварительной систем.

Другие аспекты невротизма, такие, как перепады настроения и усталость, также могут быть связаны с более высоким риском смертности. И эта связь была самой сильной у мужчин и особенно значимой среди людей младше 54 лет и тех, кто не имеет высшего образования.

Команда исследователей под руководством Университета штата Флорида проанализировала данные из Биобанка, массивной базы данных, содержащей биологические образцы, генетическую информацию, информацию об образе жизни и здоровье полумиллиона людей. Все они проходили оценку нейротизма между 2006 и 2010 годами.

Наблюдение ученых длилось 17 лет и определяло, кто из людей жив до сих пор, кто умер от обычных проблем, а кто - преждевременно. Группа исследователей использовала данные о "жизненном статусе" вместе с показателями нейротизма участников, чтобы выяснить, какая черта личности и определенные ее компоненты теснее связаны с преждевременной смертью, чем другие.

В течение 17 лет умерло примерно 8,8% от общего количества выборки, а это более 43 000 человек.

Данные показывают, что средний возраст смерти составлял 70 лет, причем основной причиной были рак, затем следовали заболевания нервной системы, дыхательной и пищеварительной.

Те, кто умер из-за проблем с дыханием или пищеварением, в большинстве своем сообщали, что во время оценивания чувствовали себя уставшими. Меньше 1% - нанесли себе самостоятельно повреждение. Эти люди говорили, что испытывали вину и перепады настроения, а еще - постоянный стресс в течение жизни.

И почти все люди с высоким показателем нейротизма сообщили, что чувствуют одиночество.

"Было странно, что одиночество оказало гораздо более сильное влияние, чем другие показатели невротизма. Выводы указывают, что рассказавшие об одиночестве подвергаются значительно большему риску смерти, чем испытывающие тревогу или вину", - сказал старший автор и профессор гериатрии. Университет штата Флорида Антонио Терраччано.

Исследование дает новое понимание того, как одиночество влияет на здоровье и долголетие, поскольку эксперты предупреждают, что во многих странах мира люди сталкиваются с эпидемией одиночества.