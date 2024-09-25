Вы никогда не догадаетесь значения слов "бігме" и "либонь": вот что они означают

Бігме - произносится с ударением на последнюю букву. Этим словом уверяли кого-то в чем-то: синоним к "чесне слово", "їй-богу". Например: "То та наука дитину з'їсть, бігме!", "Бо, бігме, більше вам зупи не принесу", "То не моє, бігме, не моє!"

Стоит отметить, что современная украинская писательница Галина Пагутяк с удовольствием употребляет это слово при любом удобном случае. А еще это слово любила Леся Украинка - не только в художественных произведениях, но и в личной переписке.

Богу дяка. Если "слава Богу" кажется вам банальным, то можно использовать это выражение. Он тоже очень простое и быстро запоминается, а значение имеет такое же.

Либонь. Это слово отличается от многих других тем, что оно нелогично обращается с запятыми. Казалось бы, оно означает неуверенность, сомнение: "Либонь співали й про Січ (як в "Енеїді" Котляревського), но запятой при нем нет.

Нет и в том случае, когда "либонь" можно заменить не вставными словами "нібито", "буцімто", "кажуть, що". Если "либонь" лучше заменить словами "можливо" или "гадаю, що", то запятая нужна: "Либонь, уже десяте літо, як людям я дав "Кобзаря" (Тарас Шевченко).

А происходит это слово от "либо", что в древнекиевских и староукраинских означало "або ні".

Мовляв. Одно-единственное слово "мовляв" и все понимают, что говорящий "за что купил, за то продает". Немцы даже чуть-чуть завидуют: не надо, мовляв, целое предложение перестраивать, чтобы чужое мнение передать, достаточно "мовляв" добавить.

На бога. Или как говорится чаще "заради бога" - значение почти одно и то же. А еще это означает "будь ласка", "прошу", "благаю", иногда - "о, Боже!"

НМХР – это вам не ИМХО! Это аббревиатура, которая расшифровывается как "На мій хлопській розум".