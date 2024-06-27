Действует как виагра. Этот фрукт - натуральный препарат для потенции

Арбуз - отличная летняя закуска для жарких дней. Он имеет отличный вкус и увлажняет. Однако 1/3 фруктов обычно попадает в мусорное ведро. Это неправильно, ведь эта часть может стать естественным лекарством для потенции.

Какую именно часть арбуза не нужно выбрасывать, и чем она полезна - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Можно ли есть корку арбуза?

Арбуз состоит в основном из воды, которой в нем содержится 92%. В его мякоти также содержится большое количество витаминов С и Е, витаминов группы В (преимущественно B1 и B6), калия и магния. Благодаря этому он отлично подходит для увлажнения и хорошо работает в жаркую погоду, так как пополняет уровень электролитов в организме.

Он также содержит ценные антиоксиданты, такие как каротиноиды и ликопин, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают от развития заболеваний, включая диабет, атеросклероз и астму.

Арбуз состоит из мякоти (около 68% от общего веса), кожуры (около 30%) и семян (около 2%). Снимая шкурку, вы теряете значительную часть плода.

Более того, кожура арбуза съедобна и очень полезна. Она содержит меньше сахара и больше клетчатки, чем мякоть арбуза, поэтому поддерживает пищеварение и предотвращает прыжки сахара в крови.

В ней также содержатся витамин С, витамин А и калий, а также белки, углеводы, фенольные соединения, а также ликопин, бета-каротин и лютеин с антиоксидантными свойствами.

Большое количество клетчатки в кожуре арбуза способствует пищеварению, очищает кишечник, облегчает стул и предотвращает запоры. Антиоксиданты, с другой стороны, борются со свободными радикалами, замедляя тем самым процесс старения.

Арбуз и его кожица также оказывают положительное влияние на иммунную систему, поддерживают иммунитет и облегчают симптомы простуды и гриппа благодаря высокому содержанию витамина С.

Арбуз содержит множество антиоксидантов (фото: freepik.com)

Природное средство для потенции

Кожа арбуза составляет аж 1/3 от всего плода, поэтому подождите, прежде чем выбросить ее, ведь вы найдете отличное средство для иммунитета, которое поддерживает работу мозга, нервной и кровеносной системы, а также как натуральное лекарство для потенции.

Исследования показывают, что кожица арбуза содержит цитруллин, который в организме превращается в аргинин. Аргинин является предшественником оксида азота, расслабляющего кровеносные сосуды. Эта аминокислота поддерживает работу мышц и улучшает кровообращение. Он работает по тому же принципу, что и виагра, увеличивая прилив крови к пенису во время сексуального возбуждения.

Благодаря этому вы испытываете большее желание заниматься сексом, легче достигаете эрекции и можете наслаждаться длительным половым актом.

Поэтому арбузные шкурки рекомендуются в основном мужчинам, но женщины также могут воспользоваться теми же свойствами. Улучшение кровообращения и притока крови к репродуктивным органам у женщин также увеличит желание секса, сделает их более чувствительными к прикосновениям и облегчит достижение оргазма.

Что можно приготовить из арбузной корки?

Кожа арбуза не очень вкусная, однако не обязательно есть ее сырой. Просто отделите от нее красную мякоть и тонко очистите от зеленой твердой оболочки.

Из белой части корки арбуза можно приготовить варенье, варенье, мариновать, желе или лимонад. Можно также мелко порезать и добавить, к примеру, к обжаренным овощам на сковороде.