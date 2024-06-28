Дикие и очень полезные. Диетолог назвала продукт, который обязательно нужно есть летом

Дикие ягоды, произрастающие в лесу или на горных холмах, имеют очень большую пользу для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Instagram.

В чем плюсы диких ягод

Дикие ягоды, наполненные мощнейшими антиоксидантами-фитонутриентами, природным витамином С.

Эти ягоды никогда не подвергались селекциям, модификациям и сохранили свою природную идентичность, которой уже сотни или тысячи лет.

Они содержат все вещества, которые эволюционно необходимы людям для поддержания хорошего здоровья.

Современный человек заменил природные цвета-полифенолы искусственными и синтетическими красителями, нередко не только индифферентными для организма человека, но и вредными для него.

"Поэтому используйте лето, как возможность оздоровиться природными необходимыми веществами – ешьте дикие ягоды, которые являются неотъемлемой частью противовоспалительного питания", - написала Оксана Скиталинская.

Еще преимущества диких ягод

Природность и отсутствие химических удобрений

Дикие ягоды обычно растут в естественных условиях, вдали от зон сельскохозяйственного воздействия. Поэтому они меньше подвергаются обработке химическими удобрениями и пестицидами.

Больше антиоксидантов

Исследования показывают, что дикие ягоды могут содержать больше антиоксидантов по сравнению с культивированными сортами, поскольку они адаптированы к жизни в условиях конкуренции с другими растениями и средой.

Более выраженный вкус и аромат

Дикие ягоды часто отличаются более насыщенным вкусом и ароматом, поскольку они развиваются в условиях, близких к природным.

К слову, сбор диких ягод способствует сохранению биоразнообразия, поскольку это способствует сохранению их природных мест и помогает в восстановлении дикой флоры.