Вы "охотник" или "земледелец"? Как группа крови влияет на личность человека

Первая группа (O+ и O-): "охотники"

Представители первой группы крови являются потомками первых людей, которые смогли выжить в условиях дикой природы благодаря своей решительности и природным инстинктам.

Современные "охотники" отличаются энергичностью, уверенностью и решительностью в достижении целей. Они не боятся затруднений и всегда двигаются вперед, часто демонстрируя лидерские качества.

Такие люди не терпят критику и тяжело принимают изменение обстоятельств. Их сила характера помогает им добиваться успеха, однако монотонная работа быстро утомляет их. В отношениях они ревнивы, но одновременно чувствительны и заботливы, что помогает им строить крепкие отношения.

Вторая группа (A+ и A-) - "земледельцы"

Люди со второй группой крови отличаются уравновешенностью, терпением и склонностью к компромиссам. Внешне они могут выглядеть спокойными, но внутри скрывают сложный внутренний мир.

Им свойственна осторожность, усердие в работе, однако они склонны следовать чужим мнениям. Они не лидеры, но являются надежными исполнителями, на которых можно положиться.

"Земледельцы" - это преданные друзья, которые всегда готовы поддержать, однако не любят выставлять свои эмоции напоказ. В отношениях они терпеливы и готовы уступать, создавая гармоничный семейный уют.

Третья группа (B+ и B-) - "кочевники"

Люди с третьей группой крови отличаются гибкостью и умением быстро адаптироваться к изменениям. Их характер сочетает в себе черты первых двух групп, что делает их универсальными и изобретательными.

"Кочевники" любят перемены, приключения и путешествия, им тяжело сидеть на одном месте. Они могут легко находить общий язык с другими, но иногда слишком уязвимы и склонны драматизировать.

Они обладают творческими способностями и часто находят себя в искусстве. В отношениях "кочевники" ищут своего идеального партнера, но иногда могут быть непостоянными.

Четвертая группа (AB+ и AB-) - "изобретатели"

Эта группа является самой редкой и объединяет черты характера второй и третьей групп.

"Изобретатели" - это интеллектуалы и философы, которые всегда стремятся понять суть вещей. Они очаровательны, дружелюбны, но иногда могут сомневаться в себе и долго принимать решения.

Им свойственна способность к эмпатии, они настоящие альтруисты, стремящиеся помогать другим.