"Вы - м*даки". Кондратюк рассказал об известном в РФ куме и вспомнил последний визит в Москву

Игорь Кондратюк о родственниках из РФ

По словам продюсера, в России сейчас живет его кум, который крестил среднего сына звезды.

Никаких контактов, говорит Кондратюк, у него с ним нет. И они оба понимают, почему так произошло.

Игорь Кондратюк и Андрей Козлов на "Что? Где? Когда?" (фото: российские СМИ)

"Я не знаю, о чем с ним сейчас говорить. Как там поживает "Что? Где? Когда?"? Клуб заявляет, что он вне политики, а тем временем знатоки летят на военную базу в Сирию - проводить игру для российских военных? И, видимо, считают это геройством, а в украинском понимании они придурки", - поделился продюсер.

Также он ответил, обращался ли к нему Козлов, когда нужна была помощь его родному брату, который не мог выехать из Мариуполя.

"Ко мне обращался не Козлов, а другие люди. Спросили, есть ли какие-то возможности помочь. Я ответил, что, честно говоря, нет. Мои дети пытались освободить бабушку и дедушку нашей невестки в таких же обстоятельствах оккупации. И не смогли", - рассказал Игорь.

Андрей Козлов (фото: российские СМИ)

"Более того: они заплатили кому-то за вывоз средства, а перевозчик оказался мошенником. Таких случаев немало, что говорить. Позже я узнал, что Александр - так зовут брата Козлова - выбрался из Мариуполя. Кто-то из украинцев таки помог", - добавил он.

К слову, последний раз Кондратюк был в России на новогодние праздники - с 2013 на 2014 год.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Тогда жена звезды в компании друзей задела тему о Майдане, хотя сам он не встревал в дискуссию.

"Сказал лишь, что полностью согласен со всем, что она сказала. Это было наше последнее посещение РФ и последняя встреча с нашими близкими на то время друзьями", - отметил Игорь.

"Знаете, почему никто из них сейчас мне не пишет и не звонит? Потому что знают, что они не правы. И ничего не могут сказать, кроме: "Игорь, извини, нас поставили на колени", - поделился продюсер в интервью.

Также он говорит, что его бывшие друзья не могут в нем найти никакого сочувствия по поводу того, в каком положении оказались.

"А если скажут, что "мы тут ни при чем, просто телевизионные производители, политикой не интересуемся", я скажу: "Вы - м*даки!", - подытожил Кондратюк.