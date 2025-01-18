Редкие украинские имена для мальчиков и девочек, о которых мало кто знает

Украинские имена - это не только способ идентификации, но и частичка национальной истории и культуры. Откройте для себя старинные имена, которые могут стать современными символами уникальности и духовности.

Забытые мужские имена

Ждан - имя славянского происхождения, что означает "жданный", "ожидаемый".

Капітон - образовано от латинского слова caput ("голова").

Каленій - происходит от древнегреческого имени Каленик ("хороший победитель") или названия хлеба с калиновыми ягодами.

Харитон - древнегреческое имя, которое переводится как "милосердный", "любимый". Связано с мифическими харитами - богинями красоты.

Євсій - греческое имя, означающее "благочестивый". Часто использовалось среди христиан.

Митрофан - древнегреческое Метрофанес означает "матерью явленный".

Марко - по версиям, происходит от латинского marceo ("слабый") или Marcus ("молоток", "посвященный Марсу").

Мусій - вариант имени Моисей с древнееврейскими корнями.

Тодир - форма имени Теодор ("подаренный Богом").

Наум - имя древнееврейского происхождения, означающее "утешающий". Упоминается в Библии как имя пророка.

Калістрат - греческое имя, которое переводится как "прекрасный воин".

Демко - вариант имени Демьян.

Забытые женские имена

Оріана - корни в украинской мифологии, где "орианская женщина" символизирует связь с землей.

Мокрина - имеет украинское происхождение, связанное со словом "мокрый". Имя святой Макрины, покровительницы осени.

Фросина - греческое имя Ефросиния означает "радость", "веселье".

Тереса - образовано от глагола "теризо" ("жать").

Лукина - женская форма от Lucinus ("свет").

Орислава - имя, означающее "Ярина слава".

Текля - греческое имя, которое переводится как "Божья слава".

Харитина - означает "грациозная", "изящная".

Єсенія - славянское имя, трактуемое как "рожденная осенью".

Маїна - с латыни "рожденная в мае" или от имени богини плодородия Маи.

Мелашка - форма имени Мелания ("темная, черная").

Юстина - латинское имя, означающее "справедливая".

Особые имена, заслуживающие внимания

Чаруня - славянское имя, означающее "та, кто имеет чары".

Маруня - происходит от мужского имени Марун, что с персидского означает "коричневый".

Всеволод - "тот, кто владеет миром".