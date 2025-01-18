Редкие украинские имена для мальчиков и девочек, о которых мало кто знает

Украинская история скрывает множество уникальных имен, которые когда-то были частью нашей повседневности, но со временем отошли в забвение. В древности детям давали очень мелодичные и интересные имена, большинство из которых украинцы уже успели забыть.
Какие 24 имени для девочек и мальчиков давно забыты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok аккаунт Сидоренко.
Украинские имена - это не только способ идентификации, но и частичка национальной истории и культуры. Откройте для себя старинные имена, которые могут стать современными символами уникальности и духовности.
Ждан - имя славянского происхождения, что означает "жданный", "ожидаемый".
Капітон - образовано от латинского слова caput ("голова").
Каленій - происходит от древнегреческого имени Каленик ("хороший победитель") или названия хлеба с калиновыми ягодами.
Харитон - древнегреческое имя, которое переводится как "милосердный", "любимый". Связано с мифическими харитами - богинями красоты.
Євсій - греческое имя, означающее "благочестивый". Часто использовалось среди христиан.
Митрофан - древнегреческое Метрофанес означает "матерью явленный".
Марко - по версиям, происходит от латинского marceo ("слабый") или Marcus ("молоток", "посвященный Марсу").
Мусій - вариант имени Моисей с древнееврейскими корнями.
Тодир - форма имени Теодор ("подаренный Богом").
Наум - имя древнееврейского происхождения, означающее "утешающий". Упоминается в Библии как имя пророка.
Калістрат - греческое имя, которое переводится как "прекрасный воин".
Демко - вариант имени Демьян.
Оріана - корни в украинской мифологии, где "орианская женщина" символизирует связь с землей.
Мокрина - имеет украинское происхождение, связанное со словом "мокрый". Имя святой Макрины, покровительницы осени.
Фросина - греческое имя Ефросиния означает "радость", "веселье".
Тереса - образовано от глагола "теризо" ("жать").
Лукина - женская форма от Lucinus ("свет").
Орислава - имя, означающее "Ярина слава".
Текля - греческое имя, которое переводится как "Божья слава".
Харитина - означает "грациозная", "изящная".
Єсенія - славянское имя, трактуемое как "рожденная осенью".
Маїна - с латыни "рожденная в мае" или от имени богини плодородия Маи.
Мелашка - форма имени Мелания ("темная, черная").
Юстина - латинское имя, означающее "справедливая".
Чаруня - славянское имя, означающее "та, кто имеет чары".
Маруня - происходит от мужского имени Марун, что с персидского означает "коричневый".
Всеволод - "тот, кто владеет миром".
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