"Вы помогали армии?" Лорак облачилась в камуфляж и вызвала много вопросов (видео)

Певица Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине и так не определилась с позицией, шокировала своих некоторых поклонников. Так, Каролина (настоящее имя артистки) презентовала свой новый альбом и клип, в котором появилась в камуфляже.

Отрывок новой видеоработы Лорак опубликовала в Instagram . Под этим постом, как ни странно, комментарии не отключены.

Ани Лорак в камуфляже прошлась по улицам

"Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций.. Этот альбом был соткан из переживаний моей души.. Я дарю его вам.. Спасибо всем талантливым людям, которые работали над созданием этого альбома", - написала исполнительница под видео.

В ролике она одета в камуфляжную куртку, кожаные лосины и спортивные кроссовки.

Ани Лорак в новом клипе облачилась в камуфляж (Скриншот из видео)

"Ты скажи куда мне бежать, только некуда", - поет она в клипе.

Действительно, певице сейчас нигде не рады. В Украине ее считают предательницей, а в России, где она жила в последние годы, отменяют концерты. Также пишут, что Каролина сейчас вся в долгах, "как в шелках".

Интересно, что клип снимали в Германии, в Ганновере.

Реакция поклонников на новый образ Лорак

А вот реакция фанатов Лорак не заставила себя ждать. Россияне задаются вопросом, а не помогает ли артистка втайне ВСУ. Также люди не понимают, зачем она надела такую куртку.