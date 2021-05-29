У В'єтнамі виявили "гібридний" штам коронавірусу: наскільки він небезпечний
У В'єтнамі виявили абсолютно новий штам коронавірусу, який є гібридом "індійського" і "британського" варіантів COVID-19.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я цієї азіатської країни Нгуєн Тхань Лонга.
"Після виконання секвенування генів у нещодавно виявлених пацієнтів ми виявили новий варіант, який являє собою суміш штамів з Індії та Великобританії", - сказав міністр.
За словами чиновника, цей штам більш заразний і дуже швидко поширюється повітряним шляхом.
За короткий час було зафіксовано дуже багато випадків зараження "в'єтнамським" штамом в різних місцях країни.
Лонг уточнив, що з кінця квітня в 31 з 63 міст і провінцій країни новим штамом COVID-19 були інфіковані майже 3600 громадян, що становить більше половини від загальної кількості зафіксованих заражень в країні.
Також він додав, що В'єтнам "незабаром оголосить світу про новий штам".
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