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У В'єтнамі виявили "гібридний" штам коронавірусу: наскільки він небезпечний

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В'єтнам, Субота 29 травня 2021 19:00
У В'єтнамі виявили "гібридний" штам коронавірусу: наскільки він небезпечний Колаж РБК-Україна: новий штам коронавірусу виявили у В'єтнамі
Автор: Styler

У В'єтнамі виявили абсолютно новий штам коронавірусу, який є гібридом "індійського" і "британського" варіантів COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я цієї азіатської країни Нгуєн Тхань Лонга.

"Після виконання секвенування генів у нещодавно виявлених пацієнтів ми виявили новий варіант, який являє собою суміш штамів з Індії та Великобританії", - сказав міністр.

За словами чиновника, цей штам більш заразний і дуже швидко поширюється повітряним шляхом.

За короткий час було зафіксовано дуже багато випадків зараження "в'єтнамським" штамом в різних місцях країни.

Лонг уточнив, що з кінця квітня в 31 з 63 міст і провінцій країни новим штамом COVID-19 були інфіковані майже 3600 громадян, що становить більше половини від загальної кількості зафіксованих заражень в країні.

Також він додав, що В'єтнам "незабаром оголосить світу про новий штам".

Як ми повідомляли раніше, в Бразилії виявили різновид коронавірусу, який має невідоме походження.

Також нагадаємо, глава ВООЗ прогнозує поява нового смертоносного вірусу.

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