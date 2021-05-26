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У Бразилії виявили новий різновид коронавірусу

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Бразилія, Середа 26 травня 2021 06:57
У Бразилії виявили новий різновид коронавірусу Фото: у Бразилії виявили новий варіант коронавірусу (Getty Images_
Автор: Артур Родивилов

У Бразилії виявлена новий різновид коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант P4 має невідоме походження.

Про це повідомляє Globo, посилаючись на віце-президента Бразильського товариства вірусології Жоао Песоа Араужу Жуніора.

Вперше його виявили в зразку з Мокока, муніципалітету в Сан-Паулу, після чого він набув широкого поширення в Порту-Феррейрі.

"Визначити, чи є він більш заразним або небезпечним, ніж звичайний вірус, поки неможливо", - йдеться в повідомленні.

За даними порталу, варіант P4 має спільне походження з "бразильськими" штамами Р1 і Р2 і" філіппінським" P3.

Зазначимо, на початку травня спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередити, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

РБК-Україна писало, що зараз Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

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