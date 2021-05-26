У Бразилії виявили новий різновид коронавірусу

Вперше його виявили в зразку з Мокока, муніципалітету в Сан-Паулу, після чого він набув широкого поширення в Порту-Феррейрі.

"Визначити, чи є він більш заразним або небезпечним, ніж звичайний вірус, поки неможливо", - йдеться в повідомленні.

За даними порталу, варіант P4 має спільне походження з "бразильськими" штамами Р1 і Р2 і" філіппінським" P3.