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Во Вьетнаме обнаружили "гибридный" штамм коронавируса: насколько он опасен

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Вьетнам, Суббота 29 мая 2021 19:00
Во Вьетнаме обнаружили "гибридный" штамм коронавируса: насколько он опасен Коллаж РБК-Украина: новый штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме
Автор: Styler

Во Вьетнаме обнаружили абсолютно новый штамм коронавируса, который является гибридом "индийского" и "британского" вариантов COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения этой азиатской страны Нгуен Тхань Лонга.

"После выполнения секвенирования генов у недавно выявленных пациентов мы обнаружили новый вариант, который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании", - сказал министр.

По словам чиновника, этот штамм более заразен и очень быстро распространяется воздушным путем.

За короткое время было зафиксировано очень много случаев заражения "вьетнамским" штаммом в разных местах страны.

Лонг уточнил, что с конца апреля в 31 из 63 городов и провинций страны новым штаммом COVID-19 были инфицированы почти 3600 граждан, что составляет более половины от общего количества зафиксированных заражений в стране.

Также он добавил, что Вьетнам "вскоре объявит миру о новом штамме".

Как мы сообщали ранее, в Бразилии обнаружили разновидность коронавируса, который имеет неизвестное происхождение.

Также напомним, глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса.

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