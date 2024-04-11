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Ветеринар рассказала, как часто и сколько нужно выгуливать собак

Как часто нужно выгуливать собаку (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Выгуливание собаки позволит поддерживать вашего любимца в хорошей форме. Это здоровый контакт с другими четырехлапыми. Следует знать, как часто нужно выгуливать собак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD.

Почему собакам нужны прогулки

Собаке, как и человеку, нужен социум для гармоничного развития. И социум собственно - собачий.

Следует спланировать режим выгула так, чтобы было комфортно вам обоим, и для этого не обязательно вставить в 4 или 5 утра. Главное - сохранять режим и выводить собаку на улицу в примерно одинаковое время ежедневно.

Ветеринар рассказала, что разные породы нуждаются в различных физических упражнениях. Австралийские овчарки могут иметь более высокие требования к физическим нагрузкам, чем, например, йоркширские терьеры.

Мопсы, как правило, легче перегреваются, поэтому владельцы домашних животных должны быть внимательны относительно признаков теплового удара во время прогулки с ними.

Большинство собак могут переносить ежедневную 20-30-минутную прогулку, если они имеют хорошую физическую форму.

Сколько раз гулять

Стандартный режим дня собаки - прогулки дважды в день, утром и вечером. Но в случае проблем с мочевыделительной или нервной системами - можно и три-четыре раза.

С 3-месячным щенком стоит гулять каждые 2-3 часа, ведь они еще маленькие и только учатся ходить в туалет на улице. В выгуле щенков важен режим, тогда со временем можно увеличивать промежутки между прогулками до 6 часов и более.

Возраст

Продолжительность жизни вашей собаки играет большую роль в ее потребностях в прогулках. Маленькие собаки обладают большей энергией и, как правило, потребуют больше физических упражнений, чем собаки среднего возраста (5-8 лет).

Имейте в виду, что у собак среднего и старшего возраста может быть артрит, атрофия мышц или другие заболевания, снижающие их выносливость.

Важно знаки о признаках того, что ваша собака устала во время прогулки.

Собаки с отличным физическим здоровьем могут переносить прогулки до двух часов.

Выводите свою собаку на прогулку и следите за уровнем ее энергии. Если она начинает замедляться примерно через 25-30 минут после прогулки, возможно, животное устало.

Где лучше гулять

Если в большом городе нет обособленных для выгулов животных парков, то нужно это делать так:

  • на поводке
  • в пределах видимости
  • по не травмирующей поверхности

Не отпускайте собаку с поводка - она может испугаться и убежать, потеряться или попасть под машину.

 

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