Ветерану, потерявшему на фронте ноги, принесли повестку: "Тупо приклеили к квитанции за коммуналку"

Ветерану войны принесли повестку - подробности

Так, Симороз показал фото повестки. Он отметил, что ее принесли к нему домой: "тупо приклеили к квитанции за коммуналку". Ветеран не понимает, как это произошло, ведь он не раз ходил именно в этот ТЦК.

Ветерану отправили повестку (фото: twitter.com/SymorozOfficial)

"Это повестка, где мой родной Деснянский ТЦК и СП пишет, что я, согласно законам о воинской обязанности и мобилизации, должен явиться к ним. Мое дело разрослось на хороший том разнообразных военных документов", - рассказал военный.

"И это несмотря на то, что я пол года ходил туда как на работу и, бл*ха, штамп в моем военном билете о снятии с военного учета ставили они же", - добавил он.

Ветеран отметил, что сейчас он находится за границей. Туда он уехал не на отдых.

Документы, подтверждающие слова Симороза (фото: twitter.com/SymorozOfficial)

"Уважаемый Деснянский ТЦК! Я нахожусь за границей на протезировании, потому что подвернул ногу пока бежал в кабинет военкома… Поэтому к указаннй дате я не успею", - добавил он.

По словам Симороза, после возвращения в Украину он пойдет в ТЦК. Ведь ветеран хочет посмотреть, как там работают люди.

"Поэтому до встречи! Без претензий, просто эта ваша имитация службы уже откровенно подзадолбала. Если вы просто делаете тупую рассылку даже несмотря на дело человека, то давайте мы вас сменим на онлайн-бот, а вас отправим в боевые подразделения, потому что, смотрю, вы что-то очень устали служить в теплом киевском кабинете", - резюмировал военный.

Сообщение военного (скриншот)

Кто такой Олег Симороз

До полномасштабной войны РФ против Украины мужчина жил в Киеве и был активистом. А после 24 февраля 2022 года Симороз встал в защиту своей страны.

Сначала он воевал в Киевской области, а затем уехал в Донецкую. Там он наехал на противотанковую мину и потерял обе ноги. Реабилитация и лечение были непростыми. В интервью РБК-Украина он говорил об отсутствии государственной программы реабилитации военных.