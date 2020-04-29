Українцям дадуть ще одну грошову допомогу під час карантину: хто скільки отримає

В Україні ветеранам виплатять щорічну разову грошову допомогу. Кошти отримають більше мільйона ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

У цьому році сума разової допомоги складе від 900 до 4 120 гривень. При цьому розмір виплати буде залежати від категорії одержувача. Приміром, ветерани війни першої групи інвалідності отримають 4 120 гривень, другої групи - 3 640 гривень, третьої групи - 3 160 гривень.

Гроші також отримають учасники бойових дій - 1 390 гривень, люди, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною, - 4 120 гривень, члени сімей загиблих, померлих інвалідів внаслідок війни, дружинам/чоловікам померлих учасників бойових дій - 900 гривень.

Всього уряд виділив на допомогу ветеранам 1,3 мільярда гривень. Всі гроші вже перераховано органам соціального захисту. При цьому 843 тисяч ветеранів отримали разову грошову допомогу вже вчора, 28 квітня.

Нагадаємо, що пенсіонерам в Україні тричі доплатять у травні. В останньому місяці весни пенсіонери отримають надбавку до пенсій у розмірі 11%, що в середньому становить близько 260 гривень. У Пенсійному фонді заявили, що виплати перерахують 6,9 мільйонам осіб.

Раніше повідомлялося про те, що через пандемію коронавірусу зарплата лікарів в Україні зросте на 300%. Крім грошових премій медикам видадуть костюми п'ятого рівня захисту. Уряд також забезпечить лікарні ліками.

Варто зазначити, що відтепер заклади охорони здоров'я будуть отримувати оплату послуг через Національну службу здоров'я України.