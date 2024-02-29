Для ветеранов с инвалидностью под Киевом построят ЖК: первые фото проекта

Что известно о жилом комплексе

Строительство жилищного комплекса начали еще в октябре 2023 года. Его финансирует благотворительный фонд Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалевка". Заселить первых жителей планируют уже в конце мая - начале июня.

"Это будут военные с семьями, которые потеряли жилье в результате боевых действий, или же их дома расположены на временно оккупированных территориях", - рассказал Кравченко.

Дома в ЖК будут иметь площадь 80 кв. м. В домах будет сделан ремонт, установлена кухонная мебель и обустроена ванна и санузел.

"Каждое помещение будет иметь просторную террасу для отдыха, а также земельный участок 4-5 соток. Обустроят все необходимые коммуникации: воду, электричество, газ, канализацию. Комплекс, расположенный в хвойном лесу на берегу озера. Учтено все, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно. Тротуары и проезды обустроены так, чтобы его жители легко передвигались по городку", - отметил чиновник.

Так будет выглядеть ЖК (фото: Facebook/Руслан Кравченко)

Также на территории ЖК будет оборудована амбулатория, чтобы военные смогли проходить реабилитацию. А еще будет большая зона отдыха: сквер, спортивные площадки, специально оборудованные места для барбекю, детские площадки. В ЖК построят и противорадиационное укрытие на не менее чем 100 человек.

Детей военных в ближайшие школы и садики будет отвозить специальный автобус.

Добавим, что в прошлом году в Киевской области за счет субвенции из государственного бюджета 271 ветеран и члены семей погибших получили компенсацию на приобретение жилья. Общая сумма - более 600 млн грн.

Строительство комплекса начали осенью в прошлом году (фото: Facebook/Руслан Кравченко)