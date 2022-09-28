ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ветеран ответил нардепу Войцеховскому на упоминание разведчиков

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 19:54
Ветеран ответил нардепу Войцеховскому на упоминание разведчиков Фото: нардеп Виталий Войцеховский (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Ветеран Андрей Василенко отреагировал на обвинения народного депутата, экс-мэра Золотоноши Виталия Войцеховского в адрес начальника Черкасской военной администрации Игоря Табурца.

Об этом ветеран написал на своей странице в Facebook.

Так, реагируя на ответ Табурца на свое обращение по поводу "недовольства реализацией государственной политики", Войцеховский написал, что "вероятно, Игорь Иванович действовал по инерции. Работая в главном управлении разведки Минобороны, его задачей было - напустить туман в глаза врагу. С тем, чтобы напустить туман в глаза заявителю, в ОВА справились. Правда, совсем неблестящее…".

"Крайне опрометчиво с вашей стороны было упомянуть в таком ключе сотрудников Главного управления разведки Минобороны. Вы же понимаете, что все ходы записаны, все ваши политические переобувки (из партии регионов в ЕС, потом в "слугу народа"), все коррупционные скандалы зафиксированы… Особенно внимательно разведчики воспримут вашу деятельность во время полномасштабной войны. Сейчас им, конечно, не до дрязг с подобными политиканами - ГУР вместе с ВСУ и другими силами обороны защищает страну от российских оккупантов и эффективно обнаруживает предателей и коллаборантов", - говорится в обращении. ветерана.

Ветеран также обратился к Войцеховскому с советом: не стоит наживать себе врага в лице целой структуры ГУР. В военное время народный депутат, особенно от партии власти, может найти себе гораздо более достойное и конструктивное занятие, чем писать пасквили на главу администрации.

"Главный враг сейчас у всех один. Своими попытками совершить смуту вы играете на стороне агрессора. И многие уже задумались – саботаж это результат опрометчивости господина Войцеховского или его конкретный умысел?" – добавляет ветеран.

Автор обращения считает, что главное сейчас – сделать все возможное для обороны Черкасской области, для обеспечения всем необходимым военнослужащих, переселенцев, подготовки к тяжелому отопительному сезону. Н

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент