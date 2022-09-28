Ветеран ответил нардепу Войцеховскому на упоминание разведчиков

Об этом ветеран написал на своей странице в Facebook .

Так, реагируя на ответ Табурца на свое обращение по поводу "недовольства реализацией государственной политики", Войцеховский написал, что "вероятно, Игорь Иванович действовал по инерции. Работая в главном управлении разведки Минобороны, его задачей было - напустить туман в глаза врагу. С тем, чтобы напустить туман в глаза заявителю, в ОВА справились. Правда, совсем неблестящее…".

"Крайне опрометчиво с вашей стороны было упомянуть в таком ключе сотрудников Главного управления разведки Минобороны. Вы же понимаете, что все ходы записаны, все ваши политические переобувки (из партии регионов в ЕС, потом в "слугу народа"), все коррупционные скандалы зафиксированы… Особенно внимательно разведчики воспримут вашу деятельность во время полномасштабной войны. Сейчас им, конечно, не до дрязг с подобными политиканами - ГУР вместе с ВСУ и другими силами обороны защищает страну от российских оккупантов и эффективно обнаруживает предателей и коллаборантов", - говорится в обращении. ветерана.

Ветеран также обратился к Войцеховскому с советом: не стоит наживать себе врага в лице целой структуры ГУР. В военное время народный депутат, особенно от партии власти, может найти себе гораздо более достойное и конструктивное занятие, чем писать пасквили на главу администрации.

"Главный враг сейчас у всех один. Своими попытками совершить смуту вы играете на стороне агрессора. И многие уже задумались – саботаж это результат опрометчивости господина Войцеховского или его конкретный умысел?" – добавляет ветеран.

Автор обращения считает, что главное сейчас – сделать все возможное для обороны Черкасской области, для обеспечения всем необходимым военнослужащих, переселенцев, подготовки к тяжелому отопительному сезону. Н