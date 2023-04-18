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Ветеран Киевской терробороны без ног вызвал фурор на Бостонском марафоне: сильное видео

Коллаж РБК-Украина: ветеран Киевской ТрО без ног пробежал дистанцию на Бостонском марафоне
Автор: Владимир Костырин

Защитник Украины Артем Мороз с позывным "Темыч", потерявший на передовой во время боев в Херсонской области обе ноги, принял участие в знаменитом Бостонском марафоне, и пробежал дистанцию на протезах, толкая коляску, на которой сидела его ассистентка.

О таком примере стальной воли и несгибаемого духа сообщили побратимы ветерана из Киевского 206 батальона территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Командир отделения 206-го батальона столичной ТрО "Темыч" лишился ног семь месяцев назад из-за взрыва мины, когда проходила контрнаступательная операция в Херсонской области, и украинские воины выгнали российских оккупантов из территории региона за реку Днепр.

"Несмотря на короткий срок заживления ран, вопреки запретам и предосторожностям наш побратим пробежал марафон на протезах", - говорится в публикации.

Также отмечается, что пан Артем мечтал поучаствовать в Бостонском марафоне, одном из самых престижных в мире, и сделал это.

Вот что "Темыч" говорил еще в ноябре 2022-го:

"У меня есть мечта, и даже не мечта, а цель. Принять участие в Играх непокоренных (Invictus Games) и особенно поучаствовать в Бостонском марафоне, который состоится в следующем году 17 апреля в Бостоне США. Я хочу пробежать с нашим флагом и Тарасом Шевченко у сердца", - сказал ветеран.

Воин также добавил, что хочет продемонстрировать миру, насколько украинцы "обезбашенны" и непобедимы, и "одолеть нас невозможно".

Изначально планировалось, что "Темыч" как марафонец должен был ехать на коляске и толкать ее руками, однако внезапно он поменялся со своей ассистенткой ролями - в коляску села она, а ветеран, используя коляску в качестве опоры, толкал ее во время бега. Гости марафона и другие участники были поражены таким зрелищем.

Вот как это происходило:

"Поздравляем тебя Темыч и гордимся быть побратимами! Это действительно вдохновляет и дает повод для гордости! Спасибо за службу и несокрушимость, Артем!" - с восхищением пишут бойцы киевской ТрО.

Ранее сообщалось, что Бостонский марафон продлил запрет на участие граждан РФ и Беларуси в традиционном марафонском забеге.

Напомним, что на "Играх Непокоренных" в 2022 году Украина завоевала 16 медалей, среди которых 5 "золотых".

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