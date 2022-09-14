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Бостонський марафон замість бігунів із РФ і Білорусі запросив небінарних людей

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Бостон, Середа 14 вересня 2022 12:35
Бостонський марафон замість бігунів із РФ і Білорусі запросив небінарних людей Фото: Масовий старт на Бостонському марафоні (worldsmarathons.com)
Автор: Антон Федорців

Бостонська легкоатлетична асоціація продовжила заборону на участь у традиційному марафонському забігу в столиці штату Массачусетс громадян Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Спортивна ізоляція РФ і Білорусі після повномасштабного воєнного вторгення до України набирає обертів. Один із найпрестижніших забігів на класичну дистанцію 42 км 195 м вдруге поспіль пройде без представників країн-агресорів.

"На знак продовження підтримки України резидентів Росії та Білорусі не допустять на Бостонський марафон. Громадяни Росії та Білорусі, які на цей час не є їхніми резидентами, мають змогу взяти участь у змаганнях, але не під прапорами цих країн", – ідеться в заяві асоціації.

Натомість до переліку категорій спортсменів Бостонського марафону додали небінарних людей. Носії небінарних ідентичностей (відмінних від чоловічого та жіночого гендерів) можуть зареєструватися нарівні з іншими учасниками до 17 вересня.

Бостонський марафон-2023 запланований на 17 квітня. Реєстраційний внесок на захід становить 225 доларів для американців і 235 "зелених" – для іноземців. Щорічний та один із найпопулярніших марафонів став об'єктом теракту братів Царнаєвих з Киргизстану в 2013 році. Тоді загинуло троє людей, сотні зазнали поранень.

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