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Ветеран в Дніпрі позбувся обох ніг після укусу павука

Дніпро, П'ятниця 27 листопада 2020 11:35
Ветеран в Дніпрі позбувся обох ніг після укусу павука
У Дніпрі чоловік позбувся обох ніг через павука (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Чоловік обрізав виноград на дачі і його вкусив отруйний невідомий павук

У Дніпрі ветеран Афганістану Станіслав Бойко позбувся відразу обох ніг через укус невідомого отруйного павука. Чоловіка доставили в лікарню, де медики провели екстрену операцію.

Як повідомили в спільноті "Нікополь Феросплавний" у Facebook, чоловік займався обрізанням винограду на своїй дачі. Там його вкусив отруйний невідомий павук. Станіслава Бойка негайно перевезли з Нікополя в Дніпро, в реанімаційне відділення лікарні Мечникова. Лікарі прийняли рішення провести екстрену операцію з ампутації обох ніг.

"Наш колега, учасник бойових дій в Афганістані, ветеран прикордонних військ, який пропрацював на нашому підприємстві близько 20 років, Станіслав Бойко зараз дуже потребує нашої з вами підтримки", - розповів голова ради ветеранів війни в Афганістані Василь Дашко.

Він закликав колег ветерана, а також інших небайдужих жителів допомогти сім'ї потерпілого.

Біолог з Нікополя Сергій Тороп вважає, що українця міг вкусити жовтосумний колючий павук Cheiracanthium punctorium. Це невеликі, максимум півтора сантиметра в довжину, проте дуже отруйні павуки. За словами вченого, укус цього членистоногого сам по собі не смертельно небезпечний, але може викликати дуже сильну алергічну реакцію. Як правило, у потерпілих спостерігається гострий пекучий біль, набряк укушеного місця, блювання, запаморочення, озноб, підвищення температури та артеріального тиску. Раніше цих павуків на Україні не було, проте через глобальне потепління їх ареал проживання збільшився. Вони можуть досягати до 15 мм в довжину. На полювання зазвичай виходять вночі та ховаються в трав'янистих рослинах, де їх дуже складно помітити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові хірурги видалили жінці пухлину-гіганта.

А також розповідали про те, що в Ужгороді жертвою рідкісного отруйного павука стала дитина.

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