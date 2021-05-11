Ветеран АТО розкрив правду про кривавий напад на свій будинок: "він сам напоровся на ніж"

Ветерану АТО Андрію Пекельному з села Глещава Тернопільської області загрожує два роки позбавлення волі. Його заарештували після кривавого нападу на його будинок , де він, захищаючись від злочинців, смертельно поранив одного з них.

Що сталося того дня і чому пекельний застосував зброю, він розповів в інтерв'ю для видання " Факти ".

Напад на будинок ветерана АТО стався 2 травня, на Великдень. П'ятеро хуліганів серед ночі вломилися в будинок Пекельного й один з них напоровся на ніж. Рана виявилася смертельною.

З чого почався конфлікт

Виявилося, що напередодні нападу Пекельний був у сільському клубі на дискотеці. Там він бачив незнайомих хлопців, які приїхали з іншого села. Вони поводилися зухвало і нахабно, чіплялися до місцевих. На танцмайданчику один з них штовхнув Пекельного і за словами ветерана АТО, зробив це спеціально, провокуючи конфлікт.

"Один з них штовхнув мене під час танців. Як мені здалося, зробив він це не ненавмисно, а саме хотів спровокувати конфлікт. Я, природно, не промовчав. Кажу: "Дивись, куди йдеш. Тут же люди інші є". Йому, мабуть, не сподобався мій тон, і він почав мене штовхати руками, спробував вдарити. Бачу: він неадекватний, п'яний. Його дружки вже підійшли й готові були в будь-який момент вплутатися в бійку. Я їм сказав: "Заберіть його. Ви ж бачите, що він несамовитий". А вони стоять і тільки сміються. Хлопець, як я дізнався потім, його звали Володя, почав лізти на мене з кулаками. Так вийшло, що наших хлопців у клубі було дуже мало. І то в основному малолітки. Сили були нерівні. Я вирішив уникнути конфлікту і вийшов з клубу. А вони слідом: "стій!" — кричать. Ну я і побіг додому", - розповів Пекельний.

Хулігани кинулися слідом

Як пояснив ветеран АТО, якби він зміг відірватися, то вони б не знайшли його в селі. А хулігани ув'язалися слідом. Дорога до будинку Пекельного від клубу - пряма. Він вирішив, що хлопці не посміють увірватися у двір або в будинок. Але переслідувачів було п'ятеро, і вони не відставали. А потім почали ломитися в будинок, де живе мати ветерана, інвалід.

"Ледве я забіг в хату і замкнув двері, вони слідом за мною, у двір. Почали двері вибивати. Навіть дверну ручку вирвали. Вдома мама була. Вона у мене інвалід. Спросоння почула гуркіт, зрозуміти нічого не може, злякалася, почала кричати. Я кілька хвилин просто стояв за зачиненими дверима і не знав, що робити. А потім пішов в кімнату і взяв свій армійський ніж. Думав, вони побачать і розбіжаться", - додав Пекельний.

Він спеціально тримав ніж так, щоб його було видно

Коли непрохані гості майже виламали двері, Пекельний вийшов на ганок і показав їм, що в руках армійський ніж. Це хуліганів не зупинило, і вони напали на нього.

"У якийсь момент ніж випав. Я встиг нагнутися, щоб його підняти. І ось цей Володя, з ким у мене був конфлікт, на ніж і напоровся. Я не хотів нікого вбивати", - пояснив ветеран.

Хулігани залишили його в спокої тільки, коли побачили кров і почали тікати. Володя побіг разом з ними та відбігши від будинку метрів 300, він впав. Пекельний сам викликав швидку допомогу і поліцію. Однак медики не встигли й змогли лише констатувати смерть 23-річного хлопця.

Про загиблого в селі відгукуються добре

Жителі сусіднього села шоковані та кажуть, що Володя не був хуліганом. Він був місцевою зіркою, грав у футбол, балотувався навіть у сільські депутати на місцевих виборах.

Про Андрія пекельного теж говорять в селі добре - хлопець спокійний, доглядав за мамою-інвалідом, п'яним його ніхто не бачив, завжди готовий був допомогти.

На захист ветерана АТО встав міністр Аваков

"Вважаю передчасним і необґрунтованим пред'явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був змушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як в його будинок прийшли п'ятеро нападників, один з яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто не має права зазіхати на нього. Справу про вторгнення на територію домоволодіння і напад групи з п'яти осіб на ветерана АТО буде передано в Головне слідче управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання", - повідомили в пресслужбі міністра.