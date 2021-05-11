Ветеран АТО раскрыл правду о кровавом нападении на свой дом: "он сам напоролся на нож"
Ветерану АТО Андрею Пекельному из села Глещава Тернопольской области грозит два года лишения свободы. Его арестовали после кровавого нападения на его дом, где он, защищаясь от преступников, смертельно ранил одного из них.
Что произошло в тот день и почему Пекельный применил оружие, он рассказал в интервью для издания "Факты".
Нападение на дом ветерана АТО произошло 2 мая, на Пасху. Пятеро хулиганов среди ночи вломились в дом Пекельного и один из них напоролся на нож. Рана оказалась смертельной.
С чего начался конфликт
Оказалось, что накануне нападения Пекельный был в сельском клубе на дискотеке. Там он видел незнакомых ребят, которые приехали из другого села. Они вели себя вызывающе и нагло, цеплялись к местным. На танцплощадке один из них толкнул Пекельного и по словам ветерана АТО, сделал это специально, провоцируя конфликт.
"Один из них толкнул меня во время танцев. Как мне показалось, сделал он это не нечаянно, а именно хотел спровоцировать конфликт. Я, естественно, не промолчал. Говорю: "Смотри, куда идешь. Тут же люди другие есть". Ему, видимо, не понравился мой тон, и он начал меня толкать руками, попытался ударить. Вижу: он неадекватный, пьяный. Его дружки уже подошли и готовы были в любой момент ввязаться в драку. Я им сказал: "Заберите его. Вы же видите, что он невменяемый". А они стоят и только смеются. Парень, как я узнал потом, его звали Володя, начал лезть на меня с кулаками. Так получилось, что наших ребят в клубе было очень мало. И то в основном малолетки. Силы были неравные. Я решил избежать конфликта и вышел из клуба. А они следом: "Стой!" — кричат. Ну я и побежал домой", - рассказал Пекельный.
Хулиганы бросились следом
Как объяснил ветеран АТО, если бы он смог оторваться, то они бы не нашли его в селе. А хулиганы увязались следом. Дорога к дому Пекельного от клуба – прямая. Он решил, что ребята не посмеют ворваться во двор или в дом. Но преследователей было пятеро, и они не отставали. А потом начали ломиться в дом, где живет мать ветерана, инвалид.
"Едва я забежал в хату и запер двери, они следом за мной, во двор. Начали двери выбивать. Даже дверную ручку вырвали. Дома мама была. Она у меня инвалид. Спросонья услышала грохот, понять ничего не может, испугалась, начала кричать. Я несколько минут просто стоял за закрытой дверью и не знал, что делать. А потом пошел в комнату и взял свой армейский нож. Думал, они увидят и разбегутся", - добавил Пекельный.
Он специально держал нож так, чтобы его было видно
Когда незваные гости почти выломали дверь, Пекельный вышел на крыльцо и показал им, что в руках армейский нож. Это хулиганов не остановило, и они напали на него.
"В какой-то момент нож выпал. Я успел нагнуться, чтобы его поднять. И вот этот Володя, с кем у меня был конфликт, на нож и напоролся. Я не хотел никого убивать", - объяснил ветеран.
Хулиганы оставили его в покое только, когда увидели кровь и начали убегать. Володя побежал вместе с ними и отбежав от дома метров 300, он упал. Пекельный сам вызвал скорую помощь и полицию. Однако медики не успели и смогли лишь констатировать смерть 23-летнего парня.
О погибшем в селе отзываются хорошо
Жители соседнего села шокированы и говорят, что Володя не был хулиганом. Он был местной звездой, играл в футбол, баллотировался даже в сельские депутаты на местных выборах.
Об Андрее Пекельном тоже говорят в селе хорошо – парень спокойный, ухаживал за мамой-инвалидом, пьяным его никто не видел, всегда готов был помочь.
На защиту ветерана АТО встал министр Аваков
"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как в его дом пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений. Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее. Дело о вторжении на территорию домовладения и нападении группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", - сообщили в пресс-службе министра.
Напомним, ранее мы писали о том, что всплыли подробности нападения хулиганов на дом ветерана АТО под Тернополем.