Ветеран АТО раскрыл правду о кровавом нападении на свой дом: "он сам напоролся на нож"

Ветерану АТО Андрею Пекельному из села Глещава Тернопольской области грозит два года лишения свободы. Его арестовали после кровавого нападения на его дом , где он, защищаясь от преступников, смертельно ранил одного из них.

Что произошло в тот день и почему Пекельный применил оружие, он рассказал в интервью для издания " Факты ".

Нападение на дом ветерана АТО произошло 2 мая, на Пасху. Пятеро хулиганов среди ночи вломились в дом Пекельного и один из них напоролся на нож. Рана оказалась смертельной.

С чего начался конфликт

Оказалось, что накануне нападения Пекельный был в сельском клубе на дискотеке. Там он видел незнакомых ребят, которые приехали из другого села. Они вели себя вызывающе и нагло, цеплялись к местным. На танцплощадке один из них толкнул Пекельного и по словам ветерана АТО, сделал это специально, провоцируя конфликт.

"Один из них толкнул меня во время танцев. Как мне показалось, сделал он это не нечаянно, а именно хотел спровоцировать конфликт. Я, естественно, не промолчал. Говорю: "Смотри, куда идешь. Тут же люди другие есть". Ему, видимо, не понравился мой тон, и он начал меня толкать руками, попытался ударить. Вижу: он неадекватный, пьяный. Его дружки уже подошли и готовы были в любой момент ввязаться в драку. Я им сказал: "Заберите его. Вы же видите, что он невменяемый". А они стоят и только смеются. Парень, как я узнал потом, его звали Володя, начал лезть на меня с кулаками. Так получилось, что наших ребят в клубе было очень мало. И то в основном малолетки. Силы были неравные. Я решил избежать конфликта и вышел из клуба. А они следом: "Стой!" — кричат. Ну я и побежал домой", - рассказал Пекельный.

Хулиганы бросились следом

Как объяснил ветеран АТО, если бы он смог оторваться, то они бы не нашли его в селе. А хулиганы увязались следом. Дорога к дому Пекельного от клуба – прямая. Он решил, что ребята не посмеют ворваться во двор или в дом. Но преследователей было пятеро, и они не отставали. А потом начали ломиться в дом, где живет мать ветерана, инвалид.

"Едва я забежал в хату и запер двери, они следом за мной, во двор. Начали двери выбивать. Даже дверную ручку вырвали. Дома мама была. Она у меня инвалид. Спросонья услышала грохот, понять ничего не может, испугалась, начала кричать. Я несколько минут просто стоял за закрытой дверью и не знал, что делать. А потом пошел в комнату и взял свой армейский нож. Думал, они увидят и разбегутся", - добавил Пекельный.

Он специально держал нож так, чтобы его было видно

Когда незваные гости почти выломали дверь, Пекельный вышел на крыльцо и показал им, что в руках армейский нож. Это хулиганов не остановило, и они напали на него.

"В какой-то момент нож выпал. Я успел нагнуться, чтобы его поднять. И вот этот Володя, с кем у меня был конфликт, на нож и напоролся. Я не хотел никого убивать", - объяснил ветеран.

Хулиганы оставили его в покое только, когда увидели кровь и начали убегать. Володя побежал вместе с ними и отбежав от дома метров 300, он упал. Пекельный сам вызвал скорую помощь и полицию. Однако медики не успели и смогли лишь констатировать смерть 23-летнего парня.

О погибшем в селе отзываются хорошо

Жители соседнего села шокированы и говорят, что Володя не был хулиганом. Он был местной звездой, играл в футбол, баллотировался даже в сельские депутаты на местных выборах.

Об Андрее Пекельном тоже говорят в селе хорошо – парень спокойный, ухаживал за мамой-инвалидом, пьяным его никто не видел, всегда готов был помочь.

На защиту ветерана АТО встал министр Аваков

"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как в его дом пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений. Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее. Дело о вторжении на территорию домовладения и нападении группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", - сообщили в пресс-службе министра.