Веснушка, солнечное пятно или родинка? Как их различить и когда стоит волноваться

Весной люди часто замечают на лице или теле появление новых пятен, которые могут быть веснушками, родинками или еще чем-то. Такие новообразования всегда пугают, потому что есть риск развития рака кожи.

Как различить веснушки, родинки и различные пятна, и когда стоит беспокоиться и обращаться к врачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation .

Веснушки

Веснушки, которые в науке известны как эфелиды - это маленькие плоские светло-коричневые пятна. Преимущественно веснушки появляются у людей со светлой кожей, рыжими или светлыми волосами. Веснушки могут быть не только на лице, но и на плечах, спине, руках, ногах.

Веснушки - это означает, что у человека есть ген MC1R, который приводит к их образованию. Преимущественно веснушки возникают под воздействием солнечных лучей и более заметны летом. Когда солнечный свет попадает на кожу, клетки, называемые меланоцитами, вырабатывают меланин, пигмент, который придает коже цвет.

У людей, склонных к веснушкам, меланин не распределяется равномерно - он слипается, создавая веснушки.

Обычно веснушки проявляются с детства и с возрастом могут исчезать, особенно, если время пребывания на солнце уменьшается. С возрастом организм вырабатывает меньше меланина, он также может разрушаться или рассеиваться, в результате веснушки становятся светлее или меньше.

Использование солнцезащитного крема и ношение защитной одежды может предотвратить появление новых веснушек, особенно на лице и руках. Веснушки абсолютно безвредны, но они являются признаком того, что кто-то имеет генетический риск развития рака кожи. Как отличать родинки, солнечные пятна и веснушки (фото: freepik.com)

Солнечные пятна

Солнечные пятна также называют возрастными пятнами или актиническим кератозом (или печеночными пятнами, хотя они не имеют с печенью ничего общего). Такие пятна больше веснушек, иногда размером с мелкую монету и выглядят как плоские коричневые пятна.

Солнечные пятна появляются со временем из-за длительного пребывания на солнце, что приводит к чрезмерной выработке меланина. Как правило, они располагаются на тех местах, которые чаще оказываются на солнце - лицо, руки, плечи.

В отличие от веснушек, которые со временем становятся светлее, солнечные пятна не исчезают со временем и могут еще больше потемнеть. Некоторые люди пытаются удалить солнечные пятна из косметических соображений, с помощью лазера, химического пилинга или отбеливающего крема.

Хотя солнечные пятна не опасны, они повышают риск других видов рака кожи. Поэтому важно за ними следить, поскольку медленно растущие меланомы часто выглядят сначала как солнечные пятна.

Если вы увидели, что пятно меняет цвет, форму, размер - обратитесь как можно скорее к врачу и пройдите обследование, чтобы исключить рак кожи. Будьте внимательны к родинкам, солнечным пятнам и веснушкам (фото: freepik.com)

Родинки

Родинки чаще всего - это темные, приподнятые или плоские кожные образования, которые могут появиться где угодно на вашем теле. Некоторые из них существуют от рождения или проявляются в раннем детском возрасте, но есть и такие, которые начинают расти в подростковом возрасте и даже во взрослом возрасте, особенно у женщин во время изменения гормонального фона (до 40 лет). Родинки могут увеличиваться в размере и могут появляться новые.

Большинство взрослых людей имеют от 10 до 40 родинок на теле. Иногда человек может иметь 50 и даже больше родинок. Существуют люди, у которых было зарегистрировано 100 родинок и более.

Родинки образуются, когда меланоциты растут в скоплениях, а не равномерно распространяются по коже. Они могут быть плоскими или выпуклыми, в зависимости от их типа, глубины и возраста. Выпуклые родинки называются сложными невусами. Дермальные невусы - это родинки цвета кожи или светло-коричневые, также выпуклые.

Большинство родинок безвредны. Из некоторых могут расти волосы, а из некоторых наоборот - со временем исчезнуть. Родинки могут темнеть или меняться с возрастом или во время гормональных изменений. И да, некоторые родинки могут перерасти в меланому, опасную форму рака кожи.

Когда стоит волноваться и обращаться к врачу

Хотя веснушки, солнечные пятна и родинки не вредны, они требуют больше внимания, если начинают менять размер, форму, цвет или текстуру.

Врачи используют формулу ABCDE:

А (симметрия) - если одна половинка родинки отличается сильно от другой половины

В (порядок) - если родинка неправильной формы, неровная или имеет плохо очерченные края

С (цвет) - разнообразные оттенки или внезапные изменения цвета родинки

D (диаметр) - стоит волноваться, если родинка больше 6 мм

Е (эволюция) - если родинка меняет размер, форму, цвет или появляется дискомфорт, такой как зуд, кровотечение, жжение, боль.

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