RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Весенние каникулы в Украине в 2023 году: названы даты

Когда будут весенние каникулы в 2023 году (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Весенние каникулы в 2023 году предлагают сделать традиционно в конце марта. Дети смогут отдохнуть почти 9 дней подряд и вернуться к учебе в начале апреля.

Когда школьники пойдут на каникулы весной - читайте в материале ниже.

Даты весенних каникул

Министерство образования и науки предлагает школам сделать весенние каникулы с 27 марта по 2 апреля. Таким образом, длительность отдыха составит 9 дней подряд - с учетом двух выходных дней перед началом каникул.

Для школ, лицеев и колледжей с трехсеместровой системой с модулями, рекомендуется провести весенние каникулы с 3 до 9 апреля 2023 года. Ученики также смогут отдохнуть 9 дней подряд, с учетом двух выходных дней перед началом каникул.

Как отмечают в министерстве, каждая школа может самостоятельно решать, когда именно ученики пойдут на каникулы. Даты зависят от эпидемиологической ситуации в стране, погодных условий, безопасности в регионе.

Предложенные даты - рекомендация от Министерства образования и науки.

Стоит отметить, что многие школы в Украине вынуждены были объединить осенние и зимние каникулы из-за ситуации в стране. Причины - эпидемиологическая ситуация, экономия энергоносителей, безопасность.

В областях, где приняли решение о длинных зимних каникулах, также продолжили и длительность учебного года - до начала и середины июня 2023 года.

Кстати, ранее мы писали о том, каким будет полный график учебного года в 2022-2023 году.

А еще рассказывали о том, как пройдет НМТ в 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
каникулышколаобразование