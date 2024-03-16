RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Весеннее равноденствие готовит особый сюрприз для пяти знаков Зодиака

Какие знаки Зодиака станут самыми счастливыми (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В среду, 20 марта, наступает Весеннее равноденствие. И представителям пяти знаков Зодиака стоит ждать особых сюрпризов.

Кому Весеннее равноденствие принесет счастье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Well and Good.

Дева

Равноденствие подарит вам завершение сложного периода и невероятную трансформацию. Вы сможете решить немало своих проблем, а также улучшить свое финансовое состояние. Однако постарайтесь не принимать важных решений, наслаждайтесь своим счастьем и не будьте слишком импульсивными.  

Стрелец

Креатив и оптимизм будут бить ключом. Равноденствие поможет вам расставить все по своим местам и начать что-то новое. Выберите одно-два дела, которые вам действительно интересны, и сфокусируйтесь на них. Избегайте ненужных рисков и авантюр, вы получите прекрасный подарок и без этого.

Овен

Ставьте амбициозные цели и смело реализуйте свои планы. Равноденствие подарит вам невероятную силу, вы сможете легко преодолеть все препятствия. Кроме этого, поговорите с человеком, который вам нравится. Вас ждут приятные и очень романтические приключения.

Козерог

Равноденствие подарит вам возможность выбрать правильный жизненный путь. Подумайте, в каком направлении вы хотите двигаться. Ставьте перед собой цели и добивайтесь желаемого, у вас все получится. Удача будет сопровождать вас на каждому шагу.

Рак

Вас ждет период профессионального роста. С началом равноденствия беритесь за новые проекты, проявите инициативу. Если вы давно хотели громко заявить о себе, сейчас самое время. Не бойтесь трудностей, вы будете очень счастливы.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют.

Кроме этого, недавно стало известно, что у трех знаков Зодиака начнется "белая" полоса.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп