У трех знаков Зодиака начнется "белая" полоса. Счастье уже близко

До конца недели представители трех знаков Зодиака будут радоваться и веселиться. "Черная" полоса в их жизни закончится, вместо нее начнется "белая", наполненная счастьем и прекрасными событиями.

Каким знакам Зодиака повезет уже на днях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Slovofraza .

Козерог

К выходным вы сможете многого достичь на работе. Профессиональный рост поможет вам строить долгосрочные планы и ставить новые цели. Пришло время оставить сомнения и страхи в прошлом, верьте в свое будущее.

Постарайтесь не спорить с коллегами и руководством. Если вы сможете сохранить хорошие отношения и не поскандалить, "белая" полоса вашей жизни начнется еще раньше.

Телец

Проявите терпение и настойчивость. Вас ждет финальный рывок - последнее препятствие. Вы сможете преодолеть все сложности, важно лишь не сдаваться и продолжать верить в свои силы.

Двигайтесь вперед, а когда вы точно поймете, что "черная" полоса закончилась, дайте себе отдохнуть. Позвольте себе развлечься и забыть обо всем плохом. Счастье вот-вот постучится в ваши двери

Весы

К концу этой недели вы сможете оказаться перед непростым выбором. И если вам удастся принять правильное решение, все изменится к лучшему. Постарайтесь не ошибиться, шанс начать все с чистого листа дается нечасто.

Будьте готовы к компромиссам и гибким решениям. Проявите смекалку, а негатив стоит гнать от себя прочь. Заручитесь поддержкой новых знакомых, среди них есть человек, который сможет вам помочь.