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У трех знаков Зодиака начнется "белая" полоса. Счастье уже близко

Четверг 14 марта 2024 21:01
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У трех знаков Зодиака начнется "белая" полоса. Счастье уже близко Кому стоит ждать подарков судьбы (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца недели представители трех знаков Зодиака будут радоваться и веселиться. "Черная" полоса в их жизни закончится, вместо нее начнется "белая", наполненная счастьем и прекрасными событиями.

Каким знакам Зодиака повезет уже на днях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Slovofraza.

Козерог

К выходным вы сможете многого достичь на работе. Профессиональный рост поможет вам строить долгосрочные планы и ставить новые цели. Пришло время оставить сомнения и страхи в прошлом, верьте в свое будущее.

Постарайтесь не спорить с коллегами и руководством. Если вы сможете сохранить хорошие отношения и не поскандалить, "белая" полоса вашей жизни начнется еще раньше.

Телец

Проявите терпение и настойчивость. Вас ждет финальный рывок - последнее препятствие. Вы сможете преодолеть все сложности, важно лишь не сдаваться и продолжать верить в свои силы.

Двигайтесь вперед, а когда вы точно поймете, что "черная" полоса закончилась, дайте себе отдохнуть. Позвольте себе развлечься и забыть обо всем плохом. Счастье вот-вот постучится в ваши двери

Весы

К концу этой недели вы сможете оказаться перед непростым выбором. И если вам удастся принять правильное решение, все изменится к лучшему. Постарайтесь не ошибиться, шанс начать все с чистого листа дается нечасто.

Будьте готовы к компромиссам и гибким решениям. Проявите смекалку, а негатив стоит гнать от себя прочь. Заручитесь поддержкой новых знакомых, среди них есть человек, который сможет вам помочь.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака даст шанс Вселенная.

Помимо этого, недавно стало известно, что хорошие новости и большое счастье ждут эти знаки Зодиака уже на днях.

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