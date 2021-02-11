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Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні налякала жителів рясними снігопадами та найближчі прогнози показують, що таким буде весь лютий. Середина лютого буде дуже холодною, місцями очікується до -30 градусів. В цілому, сніжна і холодна погода буде триматися у країні до початку березня.

Про те, яка погода чекає на нас навесні і чи варто чекати швидкого потепління, розповів народний синоптик Леонід Горбань в коментарі для "Радіо Свобода".

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Синоптик зазначив, що снігова погода і морози в лютому – це нормально, хоча і не вписується в теорію про глобальне потепління. Його методи прогнозування засновані на руху планет сонячної системи та народних прикметах. Офіційна метеорологія не визнає такі методи, але Горбань запевняє, що його прогнози – правдиві.

"Загалом в Україні зараз цілком нормальна погода для сезону. Нічого особливого, ніякої аномалії немає. Погода відповідає попередніми розрахунками та впливам закономірностям планет сонячної системи. Передбачалося і велика кількість снігу в лютому. Тому чекаємо сильних морозів. У лютому ще два підходи циклонів, але вони вже будуть не такими сніговими", - розповів синоптик і додав, що не варто чекати тепла навесні.

Він зазначив, що березень розпочнеться зі снігу з дощем, а справжнє потепління прийде не раніше травня.

"Пізніше можливий сніг з дощем. Справжнього тепла не буде ні у квітні, ні в березні. Морозів не буде, але буде холодно - 5-7 градусів вище нуля і багато опадів. Насправді це добре, адже дасть додаткову вологу для сільського господарства", - додав Горбань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату найсильніших морозів у лютому.

А також розповідали про те, що синоптик розповіла про циклон, який увійде в історію метеоспостережень.

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