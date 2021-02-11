В Україну йдуть морози до -30: синоптик назвав дату
В Україні очікуються морози вже з 15 лютого. Температура повітря на півночі країни буде досягати 30 градусів нижче нуля.
Про це повідомив ректор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда "Радіо Свободі".
За його словами, ці сильні морози все одно залишаються в межах норми.
"У період з 15 по 18 лютого очікується сильне похолодання, температура досягне 25-30 градусів морозу, в північних регіонах країни. Але найнижча температура зимового періоду в Україні - це мінус 42 градуси за Цельсієм, найвища літнього періоду - це плюс 42", - повідомив Кульбіда.
Синоптик зазначив, що останнім часом тривалість зими в Україні істотно скоротилася.
"Тому тривалість зимового періоду істотно скоротилася. Весна приходить десь на два тижні раніше від своїх середніх багаторічних строків. Зменшилася і кількість днів з низькими температурами - в 3-4 рази, а кількість літніх днів з високими температурами, навпаки, зросла у 2-3 рази", - зазначив гідрометеоролог.
До речі, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що до початку календарної весни морози вщухнуть, але справжнє тепло прийде тільки в травні.
"В Україні зараз цілком нормальна погода для сезону. Нічого особливого, ніякої аномалії немає. Погода відповідає попередніми розрахунками і впливів закономірностям планет сонячної системи. Передбачалася і велика кількість снігу в лютому. Тому чекаємо сильні морози", - розповів Горбань.
Як ми раніше писали, Київ накрила негода, скільки вона триватиме і коли закінчиться.