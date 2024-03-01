"Весна. Защищаемся". В Генштабе показали подборку невероятных фото с фронта

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сделали тематическую подборку с кадрами, которые были сделаны на фронте. Пришла весна, и среди мин и снарядов появляются первые цветы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который Генштаб разместил на Facebook.
"Весна. Защищаем 24/7. Присоединяйтесь. Вместе победим!", - говорится в описании к фото.
На кадрах, сделанных разными подразделениями и на разных направлениях, можно увидеть, как во время весны "просыпается" природа. Также на фото запечатлены военные, техника ВСУ.
Кадры с фронта (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
На мощных фото можно увидеть украинские поля, работу дронов, защитников нашей страны. А последний кадр в красных тонах будто бы напоминает о том, что даже несмотря на начало весны война продолжается.
Подборка кадров с фронта от Генштаба (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
В комментариях под фото украинцы благодарят военных. Также они пишут:
Напомним, недавно стало известно, что 13-летний школьник со Львовщины собрал более 2 миллионов на ВСУ.
Кроме того, ранее военный рассказал, как дроны изменили ход войны.