Весна в Україну увірветься стрімко і рано: які сюрпризи готує нам клімат в 2022 році

Фахівець зазначила, що очікується різкий наступ весняної погоди, який не дуже типовий для нашої країни.

"Річ у тому, що кліматологи дивляться, що відбувається за тенденцією. Весна однозначно прийде, але ми спостерігаємо останнє десятиліття, що весна у нас починається раніше, ніж це було, наприклад, у другій половині або в середині XX століття, тобто це вже квітень.

І причому це починається раптово, без переходів і мінливості, тобто тепло навесні приходить різко і відразу, - підкреслила Бойченко.

Крім того, вчені стверджують, що Україна переходить в абсолютно новий клімат. Це призведе до того, що у 2022 році нас чекає збільшення опадів, особливо влітку.

"Потепління буде продовжуватися, і тенденція зараз характерна для літніх таких жарких періодів, які будуть перемежовуватися з більш традиційними. І плюс Червень буде також відрізнятися певною повторюваністю аномально високих температур, що раніше не було характерно", - вважають кліматологи.

Очікувалося, що зима буде трохи прохолодніше і порівнюючи з минулими зимами, ми завдяки змінам клімату отримали й похолодання, і сніг.

"Можливо, навіть почнеться зміна з атмосферними опадами, їх стане випадати набагато більше, особливо влітку. Тому що в останні десятиліття характерне зниження атмосферних опадів в літні місяці, і це була велика проблема на тлі високих аномальних температур", - підкреслили вчені.

Опади в Україні також зміняться і тепер вони будуть в основному у вигляді сильних злив. На тропіки це схоже не буде, але ось негативні наслідки можуть бути.

"Атмосферні опади останнім часом у нас випадають у вигляді злив. Це не настільки тихі циклонічні дощі протягом трьох, п'яти, семи днів, а раптові зливи, коли за короткий час випадає норма, і навіть дві-три місячні норми опадів.

І це проблема, тому що екосистема не встигає засвоїти цю вологу. І, крім того, ці зливи та опади призводять до підтоплення і повеней", - пояснила експерт.

Очікується, що в найближчі роки зміняться зими – снігу буде більше, а температура знизиться.