Весна принесет перемены и много мелких проблем: гороскоп для всех знаков Зодиака с 27 февраля по 5 марта

Овен

Постарайтесь резко не менять обстановку в ближайшие дни. Если есть возможность - перенесите поездки и путешествия. И очень внимательно считайте деньги. Возможен обман со стороны окружающих и резкое снижение концентрации внимания. В целом неделя станет напряженной.

Телец

Возможно много мелких неурядиц, которые выведут из равновесия и заставят понервничать. На фоне слабой Венеры и Меркурия это может стать причиной ухудшения настроения. В общении с другими Тельцам стоит быть более откровенными. Важно говорить правду, особенно в тех случаях, когда ложь может навредить. Просто наберитесь смелости, оно того стоит.

Близнецы

Представители этого знака могут сами от себя оттолкнуть удачу - Меркурий будет не лучшим образом влиять на их мировоззрение и настроение. Постарайтесь в ближайшие дни не делиться своими планами, идеями и мыслями с окружающими, особенно, если речь идет не о близких людях, а о посторонних. Держите в секрете свои планы и намерения, иначе это может стать причиной срыва важных дел.

Рак

У представителей этого знака есть шансы стать лучше в ближайшие дни и это несмотря на ослабленную позицию Венеры и Меркурия. Раки смогут понять, что именно им нужно исправить, чтобы стать успешнее и счастливее. Но осознать ошибки будет легче, чем действовать. Придется еще бороться с тревогой и унынием, которые также будет влиять на продуктивность. А вот плохие мысли стоит выбросить из головы.

Лев

В ближайшую неделю Львы смогут увидеть вокруг себя что-то важное, что будет прятаться в тонкости поведения людей в целом. Стать лучшей версией себя будет непросто, поэтому лучше сосредоточиться на помощи другим людям. Новые знания и навыки на этой неделе получать не стоит - период для обучения не самый удачный. Постарайтесь до среды повторить все то, что вы уже выучили ранее.

Дева

Можете смело заняться тем, что вы уже давно откладывали. Но делайте все максимально осторожно и вдумчиво, так как с четверга Меркурий станет настолько слаб, что даже Девы смогут это почувствовать физически. Ментальное и физическое здоровье окажется под угрозой и, если не выжимать газ до упора, а браться только за самые простые дела, все будет хорошо. Кроме того, постарайтесь избегать самоанализа и не копаться в себе.

Весы

Попрощайтесь со своим прошлым и твердо скажите ему "до свидания". Ослабленная Венера и Меркурий на этой неделе заставит переключиться с мыслей о прошлом на мысли о будущем. Если получится хотя бы на время отключить все эти размышления, можно выйти на новый уровень счастья. Помните, что не всегда нужно мстить своим врагам и в данном случае это станет лишней тратой времени и ухудшением кармы.

Скорпион

Скорпион в ближайшие дни станет одним из немногих знаков, который выйдет победителем из самых сложных ситуаций. Нужно верить в добро, чтобы получить от Вселенной по максимуму. Также стоит обращать больше внимания на слова окружающих людей. В них может быть противоречивый подтекст, поэтому понадобится анализ услышанного. Не спорьте и никого не учите жизни, просто будьте внимательнее.

Стрелец

Неделя обещает быть непредсказуемой и сложной, но есть все шансы справиться с проблемами и неприятностями. Стрельцы смогут осознать свои прошлые ошибки. Их умение быстро адаптироваться к трудностям помогут сохранить удачу и выйти победителями их сложных ситуаций. Полагайтесь на надежных и проверенных людей. Астрологи считают, что это важно для стабильности.

Козерог

Вам на этой неделе предстоит сделать что-то очень значимое - дать кому-то жизненный совет или выручить близкого человека, придя к нему на помощь в критический момент. Помните о силе слов. Конец недели станет периодом тревог, возможны метания. Постарайтесь не менять приоритеты и не ставьте перед собой сложные задачи. Следуйте по ранее намеченному курсу.

Водолей

Самый опасный день месяца и всей весны - 2 марта. Водолеям в этот день стоит быть вдвойне осторожными и внимательными. Если возникнут проблемы - воспринимайте их спокойно, не гневите судьбу, иначе станет еще хуже. Постарайтесь отделять важное от напускного. Решите для себя, куда и как вам нужно двигаться дальше. Вы сможете изменить свою жизнь к лучшему, если перестанете надеться только на случайности и удачу.

Рыбы

Если вы планируете избавиться от какой-то вредной привычки, сделайте это до 2 марта. После это будет более трудной задачей. На этой неделе постарайтесь выделить время для романтического отдыху, можно даже отдать предпочтение уединению. Помните, что удача не улыбается дважды, поэтому все возможности стоит реализовывать с первого раза.