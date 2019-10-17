Весна восени: у Києві розквітли сакури (фантастичні фото)

У Києві, незважаючи на жовтень місяць, зацвіли дерева сакури, які зазвичай радують своїми кольорами навесні. Про це повідомили на сторінці у Facebook "КП по УЗН Дніпровського району". Тут же і опублікували приголомшливі фото дерев, які сфотографовані у всій своїй красі. Дерева знаходяться на бульварі Верховної ради, і всі бажаючі можуть зробити знімки цього унікального явища.

"Аномалії природи - це коли і восени можна насолодитися весняним цвітінням сакур. Бульвар Верховної Ради чекає Вас! Встигніть зробити фото", - написали під знімками.

У Києві зацвіли сакури (facebook.com/dniprouzn)

До речі, в жовтні цього року в Києві на вулиці панує надзвичайно тепла погода, як влітку. Температура повітря вдень досягає +24 градусів на сонці. Бабине літо, звичайно, дуже радує киян і вони насолоджуються кожним теплим днем, який подарувала їм природа.

Як ми раніше писали, в Києві помітили чергову аномалію серед рослин. Так, на проспекті Відрадному зацвіли каштани, хоча це зазвичай відбувається в травні.