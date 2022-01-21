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Весна буде прохолодна і суха: з'явився прогноз на березень, квітень і травень 2022

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні цієї весни буде сонячна і суха. Перші теплі дні прийдуть вже на початку березня. Але в цілому температура повітря буде невисока майже до початку травня.

Як повідомляється на порталі wisemeteo, середня температура повітря в Києві навесні 2022 року становитиме +8 градусів.

Дощів цього року буде зовсім небагато й очікується стійка суха і сонячна погода. Але теплом весна 2022 року сильно не порадує, і жителі столиці до початку травня будуть ходити в теплих куртках.

Погода в березні

Перший місяць весни буде набагато тепліше березня 2021 року. На початку місяця температура буде опускатися до -1 градуса і середня температура повітря складе +2 градуси.

У другій половині місяця почне прогріватися до +8 градусів. Опадів буде зовсім небагато. Справжнє потепління прийде після 22 березня.

Погода у квітні

Найхолодніший день буде 2 квітня – близько +2 градусів. Перша половина місяця буде похмура, можливо йтимуть дощі, і температура повітря буде невисока – до +8 градусів.

До кінця місяця вже істотно потеплішає і синоптики обіцяють до +16 градусів.

Погода в травні

Травень також стане більш холодним ніж у попередній рік і синоптики прогнозують середню температуру +13 градусів.

В середині місяця очікуються дощі майже на цілий тиждень, але в цілому кінець весни також буде сухим. Найвища температура в травні очікується на рівні +22 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували повернення морозів до -15 градусів.

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