Ці речі потрібно викинути до початку весни, щоб впустити в дім щастя

До початку весни 2021 потрібно викинути ці речі (колаж: РБК-Україна)

Деякі речі здатні накопичувати в нашому домі негативну енергетику бідності, нещасть і хвороб. Езотерики радять позбавлятися від мотлоху не тільки в напередодні Нового року, але і очищати простір до початку календарної весни.

Оскільки майже половина зими позаду, вже зараз слід виставляти коробки і пакети на винос. Які речі слід викинути до настання весни, щоб впустити в дім щастя, пише dneprovec.

Старі дитячі речі та поробки

Пам'ятні речі, звичайно ж, варто зберігати. Але якщо ви берете в руки річ, а вона не викликає у вас приємних емоцій і не пробуджує добрі спогади, задумайтеся - чи потрібна вона вам. Позбавтеся від старих шапочок, поламаних іграшок, недоліплених фігурок з пластиліну.

Нагадування про колишнього (колишню)

Прибрати з очей нагадування з минулих стосунків - недостатньо. Проведіть детальну ревізію вашого житла, може десь завалялася шкарпетка або пачка тампонів. Без жалю відправляйте все це в урну, і тоді нове щастя увійде у ваш дім разом з весною.

Стара преса

Йдеться не про книги, які заклали основи вашого світогляду, або колекційні комікси. Але старі газетки, журнали, які ви навряд чи вирішите перечитати, без докорів совісті надсилайте на макулатуру. Пам'ятайте - нині під шпалери газетки клеїти не треба!.

Речі і меблі, які вам не подобаються

Зберігайте в домі тільки те, що вам по душі, і перестаньте переставляти з місця на місця незручний табурет. Це вас дратує і забирає час і місце для нового і хорошого у вашому житлі.

Матеріали для покинутих хобі

Вирішили навчитися в'язати на п'яти спицях, але так і не подужали другу шкарпетку. Позбавтеся від того, що так і не принесло вам задоволення. Пряжу можна розпустити і подарувати разом зі спицями тому, хто дійсно любить проводити вечори за цим заняттям. А в якості бонусу попросіть подарувати готові шкарпетки - весна ще не скоро, а попереду холоди!

Стара техніка і дроти невідомого призначення

Ви дійсно думаєте, що телефон з погаслим п'ять років тому екраном ще коли-небудь вам знадобиться? Зберігайте тільки ту техніку, якою дійсно користуєтеся, а все інше продавайте, даруйте або викидайте.

Непотрібне кухонне начиння

Думка про готування викликає у вас нудьгу, і ви освоїли "майстерність" замовлення їжі через інтернет? Тоді навіщо вам зберігати вафельницю, горішницю, пальник для крем-брюле або яйцерізку? Звільніть місце для більш актуальних і корисних речей.

Одяг і взуття, які ви більше не носите

Це нормально зберігати одяг і взуття на випадок, якщо мода на них коли-небудь повернеться. Але не шкодуйте викидати старе і обридле вбрання, щоб звільнити місце для нових речей.

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