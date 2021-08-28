Ці речі потрібно зберігати в гаманці, щоб в ньому завжди водилися гроші

Деякі речі, покладені в ваш гаманець можуть притягувати в нього гроші, а деякі, навпаки - відштовхувати.
Що можна і не можна тримати в гаманці, як правильно його вибрати, повідомляє vesiskitim.
Експерти кажуть, що ідеальним кольором для гаманця буде червоний. Він символізує силу, успіх і процвітання. Матеріал виберіть натуральний - найкраще шкіра.
Купюри зберігати потрібно зображенням в одну сторону. А банкноти слід розкласти по відділеннях, в залежності від їх номіналу.
Приверне гроші в ваш гаманець перша зароблена вами купюра. Але є одна умова: її ви повинні отримати від позитивної людини, адже енергетика перших грошей вкрай важлива.
З грошових талісманів по фен-шуй найсильнішими вважаються: зображення виноградного грона, листочків зеленого чаю або м'яти, шматочок кориці, боби.
А українські прикмети кажуть, що гроші в гаманець принесе шматочок самостійно викопаного і висушеного кореня хрону.
Згідно з прикметами, витрачати всі гроші до копійки з гаманця не можна. У ньому повинна залишитися хоча б одна банкнота або монети.
На ліжко і на обідній стіл гаманець класти не можна. А в сам гаманець не можна класти брудні, рвані або зім'яті купюри.
Багато дріб'язку в гаманці не зберігають, його потрібно віддати в якості милостині.
Сторонні не повинні бачити вміст гаманця.
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