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Ці речі потрібно зберігати в гаманці, щоб в ньому завжди водилися гроші

Автор: Світлана Мащенко

Деякі речі, покладені в ваш гаманець можуть притягувати в нього гроші, а деякі, навпаки - відштовхувати.

Що можна і не можна тримати в гаманці, як правильно його вибрати, повідомляє vesiskitim.

Правильно виберіть гаманець і утримуйте його в порядку

Експерти кажуть, що ідеальним кольором для гаманця буде червоний. Він символізує силу, успіх і процвітання. Матеріал виберіть натуральний - найкраще шкіра.

Купюри зберігати потрібно зображенням в одну сторону. А банкноти слід розкласти по відділеннях, в залежності від їх номіналу.

Покладіть в гаманець особливі талісмани

Приверне гроші в ваш гаманець перша зароблена вами купюра. Але є одна умова: її ви повинні отримати від позитивної людини, адже енергетика перших грошей вкрай важлива.

З грошових талісманів по фен-шуй найсильнішими вважаються: зображення виноградного грона, листочків зеленого чаю або м'яти, шматочок кориці, боби.

А українські прикмети кажуть, що гроші в гаманець принесе шматочок самостійно викопаного і висушеного кореня хрону.

Що не можна зберігати в гаманці і інші табу

Згідно з прикметами, витрачати всі гроші до копійки з гаманця не можна. У ньому повинна залишитися хоча б одна банкнота або монети.

На ліжко і на обідній стіл гаманець класти не можна. А в сам гаманець не можна класти брудні, рвані або зім'яті купюри.

Багато дріб'язку в гаманці не зберігають, його потрібно віддати в якості милостині.

Сторонні не повинні бачити вміст гаманця.

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