"Весняний" Новий рік: синоптики розповіли, в яких областях буде до +15 градусів

Погода в Україні на Новий рік буде "весняною", адже в деяких областях термометри покажуть до +15 градусів, а багато жителів країни прокинуться 1-го числа під дощ за вікном.

Такий прогноз на 31 грудня - 1 січня дала Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами синоптика, температура повітря вдень 31 грудня та 1 січня буде близько +4+10 градусів на більшості територій. Але на Сході новорічної "весни" не буде - тут вдень +1+4, а вночі 0... +3.

Найтепліше на Новий рік буде на Півдні +7+12 градусів, а в Криму +12+15 тепла.

При цьому на Заході очікується деяке зниження температури 31.12 - 1.01 і навіть сніг, який принесе в регіон циклон на ім'я Кіра.

"Спочатку дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть 31-го грудня в західних областях України (так само трохи похолодає). На решті території без істотних опадів, максимум якась мряка. А протягом ночі і дня 1-го січня 2021-го дощі просунуться вглиб країни і спати після зустрічі Нового року буде затишно - за вікном буде тарабанити дощ. На Сході опадів не очікується", - пише синоптик.

У Дніпропетровську область і на Запоріжжя опади доберуться пізно ввечері 1 січня та вночі 2 числа.

У Києві 31 грудня - без істотних опадів. А під ранок 1 січня в столиці вірогідний дощ. Температура в останній день 2020-го буде близько +5+7 градусів. У новорічну ніч до +6 тепла, а вдень 1 січня в столиці +9 градусів.

Таким чином, прохолодніше на Новий рік буде лише на Заході та Сході України.

Синоптики Українського гідрометцентру також показали карти погоди на 31 і 1 число.

Погода в Україні на Новий рік (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше метеорологи вже заявили, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.