Весняні канікули в Україні: скільки школярі відпочиватимуть і коли

Весняні канікули 2022

В Україні весняні канікули традиційно тривають один тиждень. За даними Міністерства освіти і науки, в 2022 році шкільні весняні канікули починаються 28 березня і закінчуються 3 квітня. У понеділок, 4 квітня, у школярів продовжитися навчальний процес.

Зазначимо, що дати можуть зміщуватися. Особливо це актуально зараз, коли може з'явиться новий штам коронавірусної інфекції, або піде нова хвиля Омікрона.

При цьому важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала 30 днів (крім літніх канікул).

Додаткові вихідні в березні

У зв'язку з Міжнародним жіночим днем (8 березня) 7 число зробили теж вихідним, але його доведеться відучитися в суботу, 12 березня. Таким чином, у школярів буде 4 вихідних дні поспіль - 5,6,7,8 березня.