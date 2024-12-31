Веселые и оригинальные посевалки, которые умилят любого хозяина

Засевание - это одна из древнейших и самых любимых традиций украинцев, которая имеет глубокий символизм: рассыпание зерна - это пожелание плодородия, достатка и благополучия на весь следующий год. Но как это правильно делать?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать основные правила засевания и окунуться в красоту украинских посевалок, которые всегда вызывают улыбку и тепло у хозяев.

Правила засевания: как соблюсти традиции

Кто может засевать?

Традиционно засевать могут только мальчики или мужчины, ведь по старинным верованиям первым гостем в доме на Новый год должен быть именно представитель мужского пола. Считалось, что это приносит счастье и удачу хозяевам дома.

Время для обряда

Засевание начинается с самого утра, лучше всего до восхода солнца. Это символизирует начало нового дня и нового года, наполненного добром и процветанием.

Ритуал засевания

Во время обряда засевальщики рассыпают зерно по полу в доме, приговаривая посевалки - специальные обрядовые стихи или песни. Зерно символизирует плодородие, достаток и жизненную энергию.

Вознаграждение для засевальщиков

Хозяева всегда щедро благодарят посевальщиков. Обычно им дарят хлеб, сладости, фрукты или небольшие деньги, выражая благодарность за добрые пожелания.

М. Гермашов "Со звездой" (1916). Колядники начала XX века (изображение: Википедия)

Лучшие посевалки на украинском языке

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

“На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров’я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!”

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

Усім щасливих вихідних!

Не загубіться ви у них!

Сьогодні Меланки, потім Василь,

Свята потребують багато зусиль!

Знов треба їсти, знов треба пити!

Пощедрувати десь треба сходити!

Скільки вже можна так святкувати?

Коли будем просто відпочивати?

Всіх вас з святами я знову вітаю!

Здоров’я й терпіння усім побажаю!

Смачної куті і веселих щедрівок,

Достатку й добробуту в ваших домівках!