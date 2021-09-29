Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що суворо заборонено робити, щоб не накликати біду

Що заборонено робити в цей особливий день

Свято присвячене жінкам, тому їм 30 вересня забороняється працювати. Якщо порушити заборону, "трудівниць" може осягнути нещастя. Особливо це стосується "брудної" роботи - прання, прибирання, а також рукоділля.

Ще одна заборона на свято Віри, Надії, Любові і їх матері Софії стосувався сватання і весіль в цей день. Люди вірили, що на свято побудова нового сімейного союзу не принесе щастя.

Не слід 30 вересня з'ясування відносин між жінками, а також молодятами.

А після святкового обіду не можна викидати залишки їжі.

Що потрібно зробити на Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Цікавий обряд для жінок на цей день свідчить, що сьогодні вони повинні виплакатися. Якщо це зробити, то цілий рік причин лити сльози не буде. Сльозами можна відвести негоду не тільки від себе, але і від своєї сім'ї.

Ридання, голосіння в цей день, за повір'ям, можуть зміцнити любов і вірність чоловіків, а женихів - зблизити з дівчатами.

Святкування закінчувалося вечірніми гуляннями, де молоді хлопці та дівчата влаштовували оглядини.

Прикмети свята