Вірте в нас, а ми зробимо все! Воїни на передовій привітали українців з Днем соборності (відео)

У День соборності України 22 січня військові ЗСУ на передовій на Донбасі привітали громадян зі святом і записали відеозвернення. Бійці побажали українцям мирного неба над головою і перемогу над окупантами, закликали вірити у своїх захисників та відзначили, що в єдності країни - її сила.

Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Військового телебачення України".

"У цей день українські землі об'єдналися в одній державі - було проголошено Соборність УНР і ЗУНР та підписано акт Злуки 22 січня 1919 року. У 2014 Україна об'єдналась ментально - спільно піднявшись на захист країни. Тому це свято Соборності є надзвичайно важливим, - це слова військових, які захищають нас на передовій", - йдеться в публікації.

Воїни ООС на кадрах зворушливо звернулися до українців та наголосили, що для нашої країни свято День Соборності є дуже актуальним сьогодні.

"Дозвольте привітати вас з таким великим святом єднання України - з Днем соборності. Для нас, для українців, це свято дуже визначне. Воно об'єднало Схід, Захід, Північ і Південь. Воно є дуже актуальним для сьогодення. Сьогодні разом об'єдналася вся країна. Різні погляди, різні думки, віросповідання. Але всі ми тут єдині за нашу свободу, за незалежність", - сказала жінка-військовослужбовець ЗСУ.

"Вітаю Україну з Днем соборності. Хочу побажати людям миру, без цієї війни, щоб Україна була ціла як раніше. Зі мною тут люди з усіх регіонів України, ми всі дружимо, порозумілися, живемо однією сім'єю. І хочеться, щоб у всій Україні так було", - побажав боєць ООС.

"Вітаю Україну з Днем соборності! Бажаю мирного неба над головою, щоб швидше закінчилася ця неоголошена війна. Що я можу сказати людям - нехай вони вірять в нас, а ми зробимо все! В єдності наша сила - тільки в цьому", - наголосив один з воїнів.

"Україна єдина, ми переможемо!" - пообіцяв інший військовий.

Військові ЗСУ на День Соборності зворушливо привітали українців