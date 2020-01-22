Сьогодні українці відзначають День соборності

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Володимир Зеленський привітав українців у відеозверненні

Сьогодні, 22 січня, українці відзначають День соборності. Про це повідомляє РБК-Україна.

Президент Володимир Зеленський вже привітав українців у відеозверненні. За його словами, Україні як ніколи потрібне єднання всіх перед новими і старими викликами.

Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак у 2014 році указом президента свято було відновлено як День Соборності України.

Українська Народна Республіка була створена в січні 1918 року. У цей же час на території, яка раніше входила до складу Австро-Угорщини, утворилася Західноукраїнська Народна Республіка.

Лідери нових держав зустрілися для визначення умов майбутньої злуки 22 січня 1919 року. Ця подія і поклала початок святкуванню Дня соборності України.

Формально цей акт не втілився у створення незалежної держави, проте він став першим кроком до цієї історичної події, яка сталася вже в 1991 році з розпадом СРСР.

Перше святкування Соборності відбулось 22 січня 1939 року у Карпатській Україні (м. Хуст), на той час - автономній республіці Чехо-Словаччини. Цього дня під синьо-жовтими прапорами відбулась тридцятитисячна маніфестація населення, яке з’їхалось до столиці Карпатської України з усіх куточків краю згадати події 20-річної давнини.

Яскравим проявом єдності, прагнення українського народу до свободи, став "живий ланцюг", організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акта Злуки. Мільйони українців узялись за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності.

Нагадаємо, День соборності України став офіційним державним святом в 1999 році.