Вершинная гниль уничтожает помидоры. Вот эти копеечные методы решат проблему

Что такое серая вершинная гниль

"Серая вершинная гниль - это заболевание помидоров и других овощных культур из рода пасленовых (перец, баклажаны), которое появляется при неправильном уходе за ними. Это заболевание не относится к бактериальным или грибковым, но может нанести серьезный ущерб урожаю", - объясняет огородница.

Вершинная гниль появляется, когда корневая система не имеет возможности подпитать надземную часть влагой, происходит отток влаги из плодов в листья, в результате в помидорах отмирают отдельные клетки.

"При высоких температурах воздуха поливать томаты в открытом грунте рекомендуется раз в три дня. Чаще всего причина вершинной гнили - недостаточное количество кальция и резкое изменение температур. В засуху корни томата не усваивают кальций, поэтому происходит его дефицит", - добавляет эксперт.

Поливать лучше вечером, потому что томаты лучше впитывают кальций в ночное время. После того как провели полив, можно замульчировать верхний слой грунта. Так влага будет храниться подольше.

"Именно во время завязывания плодов, при недостатке кальция, томаты могут поражаться вершинной гнилью. Эту болезнь часто можно спутать с фитофторозом. На вершине плода, там где был цветок, появляется водянистое темно-зеленое пятно, быстро темнеющее, ткань ссыхается, вдавливается внутрь плода и твердеет", - говорит женщина.

Как провести профилактику вершинной гнили

Из народных средств для восстановления дефицита кальция нужно полить кусты помидоров настоем древесной золы. Для полива кустов 2 стакана золы заливают 10 л воды и тщательно перемешивают. Проводят полив под корень свежеприготовленным раствором из расчета 1-2 л на растение на увлажненную почву.

Если у вас нет пепла, нужно провести опрыскивание на увлажненную землю раствором кальциевой селитры с борной кислотой. Соедините 7-10 г селитры, 2 г борной кислоты на 10 л воды. Или можно полить раствором кальциевой селитры 10-15 г на 10 л воды, внести под корень по 2 л на влажную почву.

Также можно использовать подкормку по листу хлористым кальцием 30-40 г на 10 л воды. Обработку следует провести ранним утром или во второй половине дня.

Если верхушка помидора почернела - значит к вершинной гнили добавился грибок. Специалисты советуют не ждать таких симптомов, а обработать все кусты на участке препаратом для профилактики - например, Фитоспорином согласно инструкции.

Это не вылечит вершинную гниль, потому что это проблема с обменом веществ, но не даст распространиться грибковым болезням на другие растения на участке.