Повернувся з Італії: українець самоізолювався на березі річки

Коронавірус в Україні зафіксований у 97 осіб, з них троє – померло, 1 людина – одужала. Захворюваність зростає та охоплює нові регіони країни. Чоловік, який працював в Італії водієм-експедитором, повернувся в Україну, і щоб не наражати сім'ю і близьких на небезпеку, самоізолювався на березі річки Горинь.

Дружина далекобійника Оксана розповіла, що чоловік їхав в Італію, коли Ломбардія, в якій активно поширювався СOVID-19, вже була "червоною", але інші регіони були відкриті.

Чоловік розвантажив машину недалеко від кордону зі Словенією, але через кілька годин кордон закрився. Знадобилося 4 дні, щоб людей, які потрапили у такі обставини, пропустили у Польщу. А вже звідти по виділеному коридору їх направили в Україну. Про це повідомляють "Факти".

Жінка розповіла, що їй зателефонував чоловік і повідомив, що додому він їхати не буде, оскільки не хоче наражати на небезпеку сім'ю. Він попросив підготувати йому теплі речі, хоча ніяких симптомів захворювання у нього не було.

Олег ізолювався у власному бусі, який припаркував на березі річки Горинь в селі Микулин, де живуть його батьки. Він спорудив курінь, а їжу готував за допомогою газових балонів. Його мати також приносила йому готову їжу і залишала на відстані трьох метрів.

Після того, як випав сніг жінка не витримала і попросила, щоб чоловік повернувся додому. Вона розповіла, що після похолодання він міг легко підхопити запалення легенів.

"Тому з неділі, 22 березня, Олег перервав самоізоляцію і перебрався додому, а я з двома дітьми (шести та дев'яти років) взяла на себе зобов'язання нікуди не виходити за межі подвір'я і перебувати під наглядом сімейного лікаря", - розповіла Оксана.

Вона також зазначила, що з ними все в порядку, і вона вважає, що якби були заражені коронавірусом, то він вже себе проявив. Продуктами сім'ю забезпечує старша дочка, яка живе окремо від них. Вона залишає все біля вхідних дверей.

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